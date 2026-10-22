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Política

Se concreta la venta del Grupo El Comercio

Tras la anulación de la medida cautelar que frenaba la venta, Inversiones Newscorp compró la mayoría de las acciones del grupo de El Comercio, Correo, Ojo, Canal N y América TV.

Se concreta la venta del Grupo El Comercio
Se concreta la venta del Grupo El ComercioFoto: El Comercio
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Este 22 de octubre, El Comercio comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la venta de $173'671,569$ acciones de la empresa. La carta oficial fue enviada por el abogado Antonio H. Román Calzada en representación de la compañía.

Carta enviada por Empresa Editora El Comercio S.A. a la SMV donde informa que se concretó la venta del 62.94% de sus acciones.

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