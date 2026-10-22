Se concreta la venta del Grupo El Comercio Foto: El Comercio

Este 22 de octubre, El Comercio comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la venta de $173'671,569$ acciones de la empresa. La carta oficial fue enviada por el abogado Antonio H. Román Calzada en representación de la compañía.

Carta enviada por Empresa Editora El Comercio S.A. a la SMV donde informa que se concretó la venta del 62.94% de sus acciones.

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