Resultados de La Tinka del miércoles 21 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

- Introduce la cantidad que deseas cargar, que puede ir desde S/30 hasta S/10,000. Si cuentas con un código promocional, no olvides aplicarlo.

- Genera tu código BCP presionando el botón 'continuar' y cópialo.

- Accede a la página de BCP o a la App BCP y selecciona: pago de servicios > compras > La Tinka > recarga Web.

- Ingresa el código BCP generado en tu cuenta de La Tinka y confirma la recarga.

- Recuerda que también puedes cargar saldo en efectivo a través de un agente BCP. Solo necesitas solicitar tu recarga web.