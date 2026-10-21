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Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este miércoles 21 de octubre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de octubre de 2026.
Resultados de La Tinka del miércoles 21 de octubre de 2026.Foto: La Tinka
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Este miércoles de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/8.550.519. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de octubre

21:00
21/10/2026

La Tinka: ¿cómo recargar saldo con BCP?

- Introduce la cantidad que deseas cargar, que puede ir desde S/30 hasta S/10,000. Si cuentas con un código promocional, no olvides aplicarlo.

- Genera tu código BCP presionando el botón 'continuar' y cópialo.

- Accede a la página de BCP o a la App BCP y selecciona: pago de servicios > compras > La Tinka > recarga Web.

- Ingresa el código BCP generado en tu cuenta de La Tinka y confirma la recarga.

- Recuerda que también puedes cargar saldo en efectivo a través de un agente BCP. Solo necesitas solicitar tu recarga web.

20:30
21/10/2026

¿Qué número suelen salir en La Tinka?

De acuerdo con los datos suministrados por Intralot, los dígitos que se han seleccionado con mayor frecuencia en los sorteos de La Tinka incluyen el 13, 12, 39 y 14. Esta tendencia en la elección de los participantes hacia estos números se atribuye a su constante presencia en los resultados de los sorteos, incentivando así su elección repetida.

20:00
21/10/2026

¿Hasta que hora puedo jugar La Tinka?

Para probar tu suerte hoy, 21 de octubre de 2026, deberás de jugar a La Tinka hasta las 8.50 p.m., hora en que se cierra el sistema de la lotería. Recuerda que puedes participar ingresando a la página oficial de La Tinka. 

19:29
21/10/2026

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:

- 8 sorteos mensuales: 10% descuento

- 36 sorteos trimestrales: 20% descuento

- 96 sorteos anuales: 40% descuento

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

Video destacado

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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

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