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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 22 de octubre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 22 de octubre.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 22 de octubre.Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 22 de octubre? Revisa el horóscopo de este miércoles del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo hoy, jueves 22 de octubre?

  • Aries: Tienes que atender algunos pagos que dejaste pendiente por solventar otras necesidades. Ordena bien tus cuentas. En el amor, una persona que se alejó por orgullo volverá a buscarte. Te sorprenderás.
  • Tauro: Está resultándote complicado consolidar ese proyecto que habías iniciado y esto se debe a las diferencias que tienes con tu equipo laboral. Necesitas limar asperezas para fortalecer tus alianzas.
  • Géminis: Aunque te parezca arriesgado, esa propuesta es favorable y le dará un giro positivo a tu economía. No descartes la oportunidad. En el amor, esa persona que vienes conociendo es confiable.
  • Cáncer: Estás ignorando los consejos y la guía de alguien que tiene más experiencia que tú. Esto tendría consecuencias inmediatas y aún estás a tiempo de cambiarlo. Déjate asesorar y evitarás problemas.
  • Leo: Tendrás el dinero que necesitas para saldar pendientes que pensaste serían complicados de cubrir. Es posible que asistas a una reunión con personas muy cercanas. Pasarás un excelente momento.
  • Virgo: No pierdas tiempo y atiende ese tema documentario que estás dejando pasar. Aún estás a tiempo de conducirlo con bien y evitar consecuencias. En el amor, evita criticar y busca llegar a acuerdos.
  • Libra: Ser consciente que esa situación es limitante, te permitirá soltarte de ella y liberarte. Es tiempo de contemplar nuevos horizontes. En el amor, rompes con recuerdos que te hacían mucho daño.
  • Escorpio: Si te sientes agotado o cansado de lo mismo, ha llegado el momento de darle un giro a tu vida laboral. Hay nuevas alternativas para tu crecimiento, solo tienes que creer en ti y arriesgarte.
  • Sagitario: Resuelves un problema que pensaste te complicaría por mucho tiempo. Liberarte de tensiones te permitirá avanzar otros temas que tenías pendiente. En el amor, surgirá un reencuentro.
  • Capricornio: Recibes el apoyo económico que necesitabas. Tienes varios proyectos en mente, pero si no los aterrizas quedarán en ideas. Tú puedes cambiarlo. En el amor, no te dejes llevar por los celos.
  • Acuario: Alguien que se comprometió a apoyarte no se haría presente. Confía en tu capacidad y organízate para que puedas resolver todo lo que tienes pendiente. Sería un día arduo, pero exitoso.
  • Piscis: Los compromisos familiares te obligarían a gastar más dinero de lo que habías calculado. En el amor, ahora que has superado tus dudas serás más expresivo. Esa persona se mostrará receptiva.

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