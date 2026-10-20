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Política

Papa León XIV tendrá un helicóptero ambulancia en Perú por si surge una emergencia durante su visita

Juan Bytton, del Arzobispado de Lima, reconoció que el tramo más delicado será Santa Cruz de Succhabamba, a 2.000 metros de altura, tras la operación en la que se extirpó al pontífice parte del pulmón derecho.

Papa León XIV tendrá un helicóptero ambulancia en Perú por si surge una emergencia durante su visita
Papa León XIV tendrá un helicóptero ambulancia en Perú por si surge una emergencia durante su visitaAlessandra Tatantino AP Photo
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Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) equipado como ambulancia estará disponible para el papa León XIV durante su visita al país, prevista para noviembre. Así lo informó Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

La medida se debe a la reciente operación a la que fue sometido el pontífice, en la que se detectó un cáncer pulmonar y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. León XIV recibió el alta el sábado y el domingo dirigió el ángelus en la Plaza de San Pedro. Bytton aseguró que la planificación continúa en pie y que no hay comunicación oficial de cambios en el viaje, aunque "tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo".

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Para el traslado a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, también se ha previsto una ambulancia con asistencia médica para afecciones respiratorias, como soporte si el santo padre lo requiere.

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La agenda tendrá ajustes menores para evitar que le cause alguna fatiga. El papa podría usar el ascensor, en lugar de las escaleras, en la visita a la catedral de Lima, y se buscará que haga la mayor parte de los traslados en los dos papamóviles que llegarán al país. La próxima semana llegará una comisión de avanzada del Vaticano y comenzará el plazo para reservar las entradas gratuitas a la misa multitudinaria del 16 de noviembre en Lima.

León XIV realizará entre el 6 y el 16 de noviembre su primera gira por América Latina, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú. La estancia en Perú será la más larga, seis días, del 11 al 16, en los que visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de Santa Cruz de Succhabamba.

El papa retomará este miércoles la audiencia general en la Plaza de San Pedro

León XIV tiene previsto reencontrarse con los fieles este miércoles 21 de octubre en la audiencia general, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El pontífice permanece en el Palacio Apostólico para continuar su recuperación tras la cirugía de pulmón.

No viajará a Castel Gandolfo, donde suele trabajar y descansar de lunes a martes por la noche, y se quedará en el Vaticano durante su recuperación. La Santa Sede aún no ha dado detalles de la audiencia, como si hará el recorrido en papamóvil, y el resto de su agenda.

Gobierno peruano dice que la visita sigue en pie

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, aseguró que el Ejecutivo continúa con los preparativos para la llegada del papa. "La indicación es que todo sigue en pie, con mucho trabajo para la llegada del Papa", afirmó. Dijo estar feliz por la recuperación del pontífice y pidió rezar por su salud todos los días.

El canciller Carlos Espá señaló desde el Congreso que el Gobierno mantiene comunicación constante con la Conferencia Episcopal y que espera la visita. Indicó que el equipo médico del papa recibirá informes adicionales tras la operación y los resultados patológicos definitivos, para confirmar si necesita algún tratamiento. Añadió que ya hay avances logísticos, como los planes de seguridad e infraestructura.

Espá sostuvo que la visita traerá el interés mundial y pondrá al país en el centro de la atención internacional. Según el canciller, es un compromiso del Estado peruano en su conjunto y su organización constituye una gran responsabilidad para todos.

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