Precio del dólar hoy, jueves 22 de octubre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.

Precio del dólar hoy, jueves 22 de octubre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. Foto: composición LR

El precio del dólar se sitúa jueves 22 de octubre del 2026 en S/3,415 para la compra y S/3,435 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores presentados por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 22 de octubre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558