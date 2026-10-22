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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 22 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Consulta el precio del dólar este jueves 22 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy, jueves 22 de octubre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, jueves 22 de octubre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.Foto: composición LR
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El precio del dólar se sitúa jueves 22 de octubre del 2026 en S/3,415 para la compra y S/3,435 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores presentados por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 22 de octubre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Precio del dólar hoy, 22 de octubre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

08:19
22/10/2026

¿Por qué existen diferentes precios del dólar?

El precio del dólar puede presentar diferencias entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo. Cada entidad establece sus márgenes de compra y venta, por lo que se recomienda comparar las cotizaciones disponibles antes de cambiar soles o dólares.

08:00
22/10/2026

¿Por qué el precio del dólar sube o baja?

Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.

07:30
22/10/2026

¿Para qué se utiliza el tipo de cambio de la Sunat?

El tipo de cambio publicado por la Sunat se utiliza como referencia en determinadas operaciones tributarias y contables que involucran moneda extranjera. Este valor puede ser diferente de las cotizaciones ofrecidas por bancos, casas de cambio o cambistas.

07:28
22/10/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 22 de octubre?

- Compra: S/3,428

- Venta: S/3,438

07:26
22/10/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 20 de octubre

El precio del dólar abrió su cotización en S/3.4348, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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