Precio del dólar hoy en Perú, jueves 22 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar este jueves 22 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar se sitúa jueves 22 de octubre del 2026 en S/3,415 para la compra y S/3,435 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores presentados por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 22 de octubre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, 22 de octubre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Por qué existen diferentes precios del dólar?
El precio del dólar puede presentar diferencias entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo. Cada entidad establece sus márgenes de compra y venta, por lo que se recomienda comparar las cotizaciones disponibles antes de cambiar soles o dólares.
¿Por qué el precio del dólar sube o baja?
Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.
¿Para qué se utiliza el tipo de cambio de la Sunat?
El tipo de cambio publicado por la Sunat se utiliza como referencia en determinadas operaciones tributarias y contables que involucran moneda extranjera. Este valor puede ser diferente de las cotizaciones ofrecidas por bancos, casas de cambio o cambistas.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 22 de octubre?
- Compra: S/3,428
- Venta: S/3,438
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 20 de octubre
El precio del dólar abrió su cotización en S/3.4348, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.