Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región del Tibet en China y deja al menos 16 muertos

Los equipos locales de bomberos y rescate ya se han movilizado para atender a la región afectada.

Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tibet. Foto: AFP
Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tibet. Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

Un terremoto de magnitud 7.0 se registró el jueves a las 10:33 p.m. (hora local) a 191 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu en China. El sismo ocurrido durante la noche fue a una profundidad de 18 kilómetros, conforme indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Al menos 16 personas murieron y 32 resultaron heridas tras el fuerte sismo, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Las labores de búsqueda y rescate continuaron tras el derrumbe de al menos 339 viviendas, informó la oficina de prensa de la ciudad. Entre los heridos, 11 se encuentran en estado grave y los otros 21 sufrieron heridas leves.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

China despliega campamentos para alojar a los damnificados tras el terremoto

Los equipos de rescate de la policía y los bomberos están construyendo tiendas de campaña para alojar a las personas desplazadas por el terremoto. Fue el sismo más fuerte que ha azotado la región en los últimos cinco años, según informó la cadena nacional de radiodifusión china CCTV.

El epicentro se situó en el cantón de Maru, en el distrito de Baqen. El gobernador adjunto, Lhawang Dagpo, precisó que el sismo se sintió en las oficinas de esa provincia y que provocó grietas en algunos edificios.

¿Cómo fue el terremoto en el Tíbet?

Los videos difundidos por los medios de comunicación locales oficiales mostraron a personas saliendo de sus casas y buscando refugio al aire libre o en sus autos estacionados en la calle. Un residente informó que el fuerte temblor lo despertó y escuchó cómo la casa crujía.

Según datos del Centro de Redes Sismológicas de China, se ha registrado una serie de temblores menores, de magnitud aproximada de tres y cuatro, en las regiones circundantes tras el terremoto de magnitud 7.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región del Tibet en China y deja al menos 16 muertos

Fiscal de la Nación pide derogar la ley que le otorga a la Policía la exclusividad de la investigación preliminar

Horror en Walmart | Hombre se roba un rifle del supermercado y policía lo busca intensamente: Autoridades piden ayuda para ubicarlo

Mundo

Japón invita a las personas de una localidad peruana para que viajen y revivan uno de sus pueblos en riesgo de extinción

Fue despedido por trabajar en el bar de su amigo mientras estaba de baja por accidente laboral: ahora será reincorporado e indemnizado con más de 45.000 euros

Sinuano Día, resultado del jueves 22 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fiscal de la Nación pide derogar la ley que le otorga a la Policía la exclusividad de la investigación preliminar

Keiko Fujimori promulga delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y El Niño aprobada por el Senado

Perú en alerta ante vulneración de los protocolos de internet en entidades públicas y privadas