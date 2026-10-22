Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región del Tibet en China y deja al menos 16 muertos Los equipos locales de bomberos y rescate ya se han movilizado para atender a la región afectada.

Un terremoto de magnitud 7.0 se registró el jueves a las 10:33 p.m. (hora local) a 191 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu en China. El sismo ocurrido durante la noche fue a una profundidad de 18 kilómetros, conforme indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) .

Al menos 16 personas murieron y 32 resultaron heridas tras el fuerte sismo, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Las labores de búsqueda y rescate continuaron tras el derrumbe de al menos 339 viviendas, informó la oficina de prensa de la ciudad. Entre los heridos, 11 se encuentran en estado grave y los otros 21 sufrieron heridas leves.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

China despliega campamentos para alojar a los damnificados tras el terremoto

Los equipos de rescate de la policía y los bomberos están construyendo tiendas de campaña para alojar a las personas desplazadas por el terremoto. Fue el sismo más fuerte que ha azotado la región en los últimos cinco años, según informó la cadena nacional de radiodifusión china CCTV.

El epicentro se situó en el cantón de Maru, en el distrito de Baqen. El gobernador adjunto, Lhawang Dagpo, precisó que el sismo se sintió en las oficinas de esa provincia y que provocó grietas en algunos edificios.

¿Cómo fue el terremoto en el Tíbet?

Los videos difundidos por los medios de comunicación locales oficiales mostraron a personas saliendo de sus casas y buscando refugio al aire libre o en sus autos estacionados en la calle. Un residente informó que el fuerte temblor lo despertó y escuchó cómo la casa crujía.

Según datos del Centro de Redes Sismológicas de China, se ha registrado una serie de temblores menores, de magnitud aproximada de tres y cuatro, en las regiones circundantes tras el terremoto de magnitud 7.