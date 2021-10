General chavista de Inteligencia afirma que su Gobierno financió a Ollanta Humala

Expresidentes y líderes políticos latinoamericanos, entre ellos el exmandatario Ollanta Humala (2011-2016), recibieron clandestinamente fondos del régimen de Hugo Chávez, de acuerdo con la declaración escrita del exjefe de inteligencia y contrainteligencia chavista, el general Hugo Carvajal Barrios.

Según el documento que contiene la confesión del general Carvajal, y que este proporcionó al juez de la Audiencia Nacional de España, el dinero se destinó para financiar las actividades proselitistas de políticos con los que el chavismo mantuvo afinidad.

Carvajal se encuentra detenido en España y afronta un pedido de extradición de Estados Unidos.

En la declaración que ha remecido a España y América Latina, el exmilitar chavista más conocido como “El Pollo” Carvajal señaló: “Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes que señalan que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; Lula da Silva, en Brasil; Fernando Lugo, en Paraguay; Ollanta Humala, en Perú; (Manuel) Zelaya, en Honduras; Gustavo Petro, en Colombia; Movimiento Cinco Estrellas, en Italia; y Podemos, en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, escribió el exjefe militar chavista ante la justicia española, conforme el documento de su manifestación publicado en Madrid por el portal de noticias OK Diario.

En varios países gobernados por los expresidentes mencionados en la confesión de “El Pollo” Carvajal, la noticia ha causado un fuerte impacto porque algunos anteriormente habían sido investigados por el supuesto financiamiento del chavismo.

Entre ellos se encuentra el caso de Ollanta Humala, a quien el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche lo acusó de haber recibido fondos de Hugo Chávez para financiar su campaña electoral. El abogado del expresidente Humala, Wilfredo Pedraza (ver nota aparte), rechazó la nueva versión del general Hugo Carvajal Barrios, exmiembro del entorno íntimo del exmandatario Hugo Chávez y del actual jefe de Estado Nicolás Maduro.

Coincidencia. Humala enfrenta acusación fiscal de haber recibido dinero de Hugo Chávez. Foto: difusión

En el 2008, cuando ejercía como director general de Contrainteligencia Militar (DGIM), el general Hugo Carvajal fue incorporado a una “lista negra” de presuntos socios del narcotráfico, que elabora la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A continuación, la justicia norteamericana inició acciones contra “El Pollo” Carvajal.

En el 2011, primero la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y luego la Corte del Distrito Sur de Florida, en el 2013, lo acusaron de haber intervenido en el despacho de droga a Estados Unidos desde Venezuela con el apoyo de mafias mexicanas y colombianas. En respuesta, el presidente lo ratificó en el cargo.

En el 2016 asumió como diputado por el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela, pero renunció en el 2019 luego de enfrentarse a Nicolás Maduro y huyó a España y desde entonces se convirtió en uno de los más feroces oponentes del régimen chavista. El 9 de setiembre de este año fue arrestado en España y el Gobierno solicitó su extradición por traición a la patria y financiamiento del terrorismo, entre otros. Para entonces, Estados Unidos ofreció US$ 10 millones a cambio de información que contribuya a su arresto.

En un intento por evitar los requerimientos de extradición de Estados Unidos y Venezuela, “El Pollo” Carvajal ofreció al juez Manuel García-Castellón información secreta sobre los financiamientos del chavismo al partido izquierdista Podemos, además de otras organizaciones y líderes políticos latinoamericanos.

“El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años, entre ellos financió la creación del partido político español Podemos”, dice al inicio de su escrito. En España estalló un escándalo.

El dato

Modalidad. Conforme la declaración del general Hugo Carvajal Barrios, el régimen chavista entregaba el dinero mediante valijas diplomáticas, en algunos casos de las legaciones diplomáticas de Cuba. En otros, mediante las de Venezuela.

“Es un delincuente”

Enfoque por: Wilfredo Pedraza, abogado

No puedo hacer comentarios sobre especulaciones. No tengo ninguna información oficial. Esa persona (el general Hugo Carvajal Barrios) es un delincuente y puede decir lo que quiera.

He visto las noticias, pero en realidad no puedo especular. La versión de mi cliente (Ollanta Humala) ha sido siempre que él nunca ha recibido apoyo de Venezuela. De manera tal que, evidentemente, este señor está, supongo, queriendo limpiarse diciendo tonterías. Creo que de un personaje así resulta absolutamente inverosímil que su palabra tenga algún valor, salvo que aporte alguna información probatoria razonable. A mí su palabra no me dice nada.

“Tiene que corroborarse”

Enfoque por: Francisco Belaunde, internacionalista

La declaración significaría una confirmación de lo que justamente se le reprocha a Ollanta Humala, que es haber recibido para su campaña US$ 3 millones de parte de Hugo Chávez.