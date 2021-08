El economista y excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, señaló que sí aceptaría ser el asesor del presidente de la República, Pedro Castillo, en caso se lo propongan.

“Se lo he dicho que por supuesto que sí, pero no para ayudarlo a él, sino para ayudar al Perú” , respondió cuando fue consultado en Exitosa al respecto.

“Se han producido dos reuniones entre él y yo. Las otras siete que debían hacerse han sido cerradas por personas enviadas por el señor (Vladimir) Cerrón. Por eso es que yo veo un señor Castillo que está dispuesto a ver otras opciones ”, expresó el economista.

Y agregó: “La prueba es que, de vez en cuando, he escuchado hablar de rumores que podría entrar el señor (Jorge) Nieto, que me parece una persona de primera clase. He escuchado hablar del hijo de Ciro Alegría, que me parece otra persona sumamente culta y preparada. Pero, a la larga (...), la mayoría de los buenos nombres que hemos escuchado han sido ahuyentados”.

De Soto comentó que aquellos “buenos nombres” fueron espantados “justamente por el perfil asociado a extremismos que han prevalecido por insistencia tanto del señor Cerrón como por el aplauso de su amigo Evo Morales, que es un extranjero con ideas radicales”.

De Soto afirma que Castillo toma medidas revolucionarias

Hernando de Soto también manifestó que las primeras medidas que del Gobierno de Pedro Castillo “son medidas revolucionarias”, pero que “no van a ser muy productivas”.

“Está haciendo que suba el dólar, lo que pasa es que baja el sol y el Banco Central de Reserva (BCR) pierde plata tratando de sostener al sol. (...) Todas las bolsas, todos los indicios, toda la fuga de capitales y el bajo precio de las acciones peruanas están indicando que los mercados internacionales y nacionales no aceptan lo que está pasando. Ven en esto señales que los están espantando”, concluyó.

