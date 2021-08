Elección de Waldemar Cerrón como vocero hizo evidente pugnas en bancada de Perú Libre

Este martes, a las diez de la mañana, sesiona por primera vez la Junta de Portavoces del nuevo Congreso para avanzar con la aprobación del número de comisiones de trabajo. Esto ocurre en un contexto en el que Perú Libre enfrenta pugnas internas, a tal punto de haber reemplazado ayer a Alex Paredes por Waldemar Cerrón como portavoz.

La reunión de hoy de la Junta de Portavoces es básicamente para definir si mantienen en 24 el número de comisiones ordinarias. Es potestad del Parlamento reducirlo o aumentarlo.

De momento, ninguna bancada ha planteado modificar esta cifra. En tal sentido, el jueves a las 10 a.m. el Pleno ratificaría las 24 comisiones para avanzar con las negociaciones políticas para la asignación por cada grupo parlamentario.

Según la distribución proporcional reglamentaria, la bancada Perú Libre tendrá el mayor número de comisiones: 7 en total. Le sigue Fuerza Popular con 4 comisiones, mientras que Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) tendrán a su cargo 3 grupos de trabajo.

Perú Libre en pugnas

A la sesión de portavoces de hoy ya no ingresará el legislador Alex Paredes por Perú Libre. Ayer fue reemplazado por Waldemar Cerrón Rojas, hermano de Vladimir Cerrón.

De hecho, Waldemar Cerrón Rojas enfrenta actualmente investigaciones fiscales por presunta corrupción y también por lavado de activos.

Según fuentes del partido, Vladimir Cerrón incidió en varios miembros para que voten por su hermano y también pesó la cercanía con el ahora premier Guido Bellido. Aun así, Waldemar Cerrón fue elegido solo con 15 votos, es decir, menos de la mitad del quórum. Otros 8 votaron por Betssy Chávez, y el bloque magisterial se abstuvo.

Durante la sesión, el saliente portavoz Alex Paredes deslizó que estaba decidido a conformar una nueva bancada. Por la noche, Edgar Tello declaró a los medios que la bancada se mantenía unida.

La modificación del reglamento del Congreso, que ahora establece limitaciones a la formación de nuevas bancadas, habría incidido en la determinación para no fraccionarse.

Agenda

La semana. Hoy hay Junta de Portavoces (10 a.m.). El miércoles hay Consejo Directivo (10 a.m.) y el jueves habrá sesión del pleno del Congreso (10 a.m.).

Comisiones ordinarias por bancada

BANCADA MIEMBROS COMISIONES Perú Libre 37 7 Fuerza Popular 24 4 Acción Popular 16 3 APP 15 3 Renovación Popular 12 2 Somos Perú-P. Morado 9 2 Avanza País 7 1 Juntos por el Perú 5 1 Podemos Perú 5 1 Total 130 24

