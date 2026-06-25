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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 25 de junio, según Jhan Sandoval

No te pierdas la oportunidad de revelar lo que el destino tiene reservado para ti en el horóscopo de hoy ¡Revisa las acertadas predicciones de Jhan Sandoval!

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 25 de junio
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 25 de junio | Foto: La República
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Resumen
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 25 de junio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del jueves 25 de junio?

  • Aries: Recibes el dinero que has estado esperando y podrás concretar inversiones o compras que habías pospuesto. En el amor, no pelees por cosas sin importancia. Depende de ti que todo mejore.
  • Tauro: Una mujer de carácter y determinación será tu aliada para resolver los problemas laborales que no podías superar. En el amor, a pesar de tu silencio, esa persona sabe como te sientes.
  • Géminis: Salir de un problema para entrar en otro te lleva a sospechar de malas intenciones en tu centro laboral. Cautela y observación. En el amor, esa persona aclara tus dudas, vuelve la tranquilidad.
  • Cáncer: Tu entorno familiar te necesita. Tendrás que posponer algunas actividades laborales para ayudar a tus seres queridos. En el amor, una persona poco transparente se aproxima. Usa tu intuición.
  • Leo: No presiones a tus compañeros. Sé paciente y respeta el tiempo que cada quien se toma para desarrollar su labor. Al final, todo se entregará a tiempo y recibirás compensaciones económicas.
  • Virgo: Te sentirás satisfecho con los resultados de las gestiones que realices en el día. Es posible que te propongan una sociedad, será conveniente. En el amor, no critiques si deseas una conciliación.
  • Libra: Podrías engancharte en una comunicación interminable con alguien que despierta en ti ilusiones. No te conviene descuidar la agenda que tienes. Tu entorno se percatará y habría reclamos.
  • Escorpio: Culminas con éxito una gestión que ha sido compleja y desgastante. Hay quienes toman tus éxitos como amenazas y tratarán de indisponerte o difamarte. Ignora los ataques y sigue adelante.
  • Sagitario: Entras a una etapa de transición y de cambio a nivel laboral. Tendrás una gran expectativa por lo nuevo, pero no te conviene acelerarte. Analiza cada paso que des y no te equivocarás.
  • Capricornio: No le pidas ayuda a esa persona que sabes puede cobrar muy caro por cada favor que te brinde. Encontrarás salidas inmediatas a tus problemas. Evita desesperarte y trata de confiar.
  • Acuario: Llega a tus manos información novedosa que te permitirá cambiar el esquema de lo que deseas realizar. En el amor, no seas cortante con alguien que desea resolver diferencias y conflictos.
  • Piscis: Por más que intentes mediar, los conflictos entre algunos familiares no se resolverán por tu sola voluntad. Necesitas dejar que los días pasen y que cada quien reflexione. Es tiempo de esperar.
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