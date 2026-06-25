Precio del dólar en VIVO: ¿a cuánto cotiza la divisa en Perú hoy, 25 de junio y cuál es el tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 25 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,400 la compra y S/3,430 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de junio?
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,347
- Venta: S/3,502
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, jueves 25 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 25 de junio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,422, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.