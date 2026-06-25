Precio del dólar en VIVO: ¿a cuánto cotiza la divisa en Perú hoy, 25 de junio y cuál es el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, jueves 25 de junio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, jueves 25 de junio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 25 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,400 la compra y S/3,430 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de junio?

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

BBVA

Compra: S/3,347

Venta: S/3,502

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558