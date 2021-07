La desconcertante conformación del gabinete y la designación del bachiller Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros han generado dudas en el Parlamento. En Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular y el bloque del Partido Morado, las críticas son mayores, mientras que en Acción Popular y Renovación Popular la postura va más en la línea de escuchar el plan de gobierno en detalle, antes de decidir el eventual otorgamiento del voto de confianza.

En diálogo con La República, el portavoz de APP, Eduardo Salhuana, cuestionó la improvisación que evidenció el presidente Pedro Castillo en el proceso de composición de su primer gabinete.

“Se nota la improvisación de este gobierno. No tienen un gabinete completo. Es preocupante no contar con un ministro de Economía dadas las circunstancias críticas que vivimos”, apuntó.

También lamentó la designación de Guido Bellido como premier, a pesar de las cercanías que tiene con miembros de la organización denominada ‘Los Dinámicos del Centro’, según quedó en evidencia en los audios registrados legalmente.

“El presidente debe reflexionar. Siempre habla del pueblo. Ahora el pueblo va a ser el principal perjudicado con estas decisiones”, insistió tras precisar que su bancada aún evaluará si otorga la confianza.

El portavoz alterno de Fuerza Popular, Eduardo Castillo Rivas, también cuestionó la designación de Bellido. “Es lamentable tener un jefe de gabinete investigado por apología al terrorismo. Es una provocación al Congreso, que tiene una agenda totalmente distinta”, apuntó.

El legislador por Piura dijo que la bancada tomará una decisión en bloque sobre el otorgamiento del voto de confianza. “Nos vamos a reunir y revisar este escenario. Debemos pensar lo mejor para el país y con cabeza fría”.

Castillo Rivas puso énfasis en que la decisión será en concordancia con la “gobernabilidad y estabilidad del país”.

Los tres miembros del Partido Morado, en cambio, sí adelantaron que no habrá respaldo a Guido Bellido. Aún falta una postura en bloque como bancada, juntamente con Somos Perú.

Montoya defiende a Bellido

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que su bancada analizará el perfil de cada ministro. “Lo primero es investigar el currículum de cada ministro para ver si tienen condiciones para el puesto”, apuntó. Antes había hecho precisiones sobre Bellido. “He escuchado sus declaraciones y se han sacado de contexto realmente. No ha dicho lo que dicen que dijo. Tenemos libertad de opinión, si no hay acciones del Ministerio Público sobre él que tengan carácter penal, no hay ningún problema”, dijo.

Quien sí adelantó que votará a favor, a título personal, es el portavoz alterno de Acción Popular, José Arriola Tueros. “Yo no le negaría la confianza a este primer gabinete porque recién está comenzando”, precisó.

