Gamarra: Proclamación debería darse, como máximo, a mediados de la siguiente semana

El abogado de Perú Libre, Ronald Gamarra, señaló que no existe alguna manera en que se pueda dilatar más la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las elecciones 2021, que tienen como ganador virtual a Pedro Castillo.

En esa línea, expresó que los asesores de Fuerza Popular tienen el derecho de interponer acciones legales, pero ni siquiera las de amparo podrán impedir la proclamación del ganador de la contienda electoral.

“Que interpongan una acción de amparo no tendrá incidencia. No hay forma alguna por la cual se pueda estirar más la proclamación , al menos no hasta después de 28 de julio”, declaró para Exitosa.

Según el letrado, la proclamación de Pedro Castillo como presidente debería darse este domingo 18 de julio o próximo lunes 19. No obstante, si la agrupación liderada por Keiko Fujimori persiste en impugnar las decisiones de los jurados electorales especiales, estos deberán pasar por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque el proceso no retrasaría la proclamación más que tres o cuatro días más. “En el peor de los casos sería a mediados de la próxima semana”, explicó Gamarra.

Por otro lado, el abogado enfatizó que no existieron irregularidades en el rechazo de las 1.088 impugnaciones por parte de los jurados electorales especiales .

“Fuerza Popular tuvo la oportunidad de presentar alegaciones que, tras ser evaluadas, han sido rechazadas”, afirmó, para agregar posteriormente que no existen pruebas ni indicios de fraude.

Sería la próxima semana

Luis Alberto Sánchez, vocero del JNE, indicó que la próxima semana se podría tener lista el acta de proclamación del ganador de la segunda vuelta de las elecciones 2021.

En una entrevista en TV Perú el último lunes, el funcionario afirmó que una vez que los Jurados Electorales Especiales (JEE) proclaman los resultados, deben pasar tres días para que el acta “quede consentida”, y así se oficialice el resultado de los comicios donde participaron Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

