Jorge Nieto, candidato número 1 al Congreso por Victoria Nacional, sostiene que el aspirante a la presidencia George Forsyth ha detenido su descenso en los sondeos de intención de voto y habrá efecto rebote. Además, puntualiza qué candidaturas representan a los extremos de la derecha y la izquierda en esta contienda electoral.

¿A qué se debe que Forsyth haya perdido el primer lugar de la intención de voto?

La noticia de la última encuesta, que es la de Ipsos, con boleta simulada, es que hemos detenido la caída y Forsyth está en rebote . Ha pasado del primer lugar y al segundo lugar, y de ahí a una sentencia declinante en las últimas semanas. Pero se ha detenido y estamos en un franco rebote.

¿A qué se debe que se haya detenido el descenso?

Bueno, creo que hubo un ajuste de estrategia. Durante un largo tiempo, Forsyth se dedicó a viajar a las regiones, a escuchar a la población en las regiones, tratando de recoger las demandas y necesidades de la gente. Y luego hubo un ajuste más: él ha estado permanentemente en entrevistas de radio y televisión, y en periódicos, dando su punto de vista. Y ha participado en todos los debates. Lo que hay es una mayor exposición de nuestras propuestas y de nuestros candidatos a la opinión pública .

El cerebro de la campaña es el congresista Rennán Espinoza, ¿no?

Hay un equipo de campaña. Rennán ocupa el cargo de coordinador de campaña.

Pero antes él no era el coordinador, ¿no?

No, hubo un cambio.

¿Y ese cambio tiene que ver con el ascenso en la encuesta de Ipsos?

Probablemente, es claro que hemos variado: llevar a Rennán al equipo de campaña y la presencia de Forsyth en los medios de comunicación.

¿Es cierto que han contratado a un estratega colombiano en comunicaciones llamado Diego Pérez Aranda?

No lo conozco.

¿En qué sectores falta poner énfasis en la campaña?

En todo, como estamos ubicados en el centro político, el abanico del público al que hay que llegar es amplio. Pero nuestra oferta principal no es una sectorializada, tiene que ver con un discurso estratégico. El país no necesita cinco años más de confrontación. Si uno de los dos extremos, de derecha o de izquierda, termina finalmente logrando el resultado electoral, lo que va a estar garantizado son cinco años de confrontación. Y eso no lo queremos.

¿Cuáles son esas candidaturas extremas?

Desde el lado derecho, hay distintos tipos de extremismos que amenazan el progreso que ha logrado el país y todo tipo de libertades. Hay un señor que tiene ideas ancladas. Si ha tratado mal a los periodistas, ¿cómo tratará a los demás cuando esté en el poder? Hay otra candidatura que propone mano dura, pero sabemos lo que ha significado la mano dura en América Latina: jóvenes pobres, urbanos y muertos. Hay un señor candidato que es acusado de homicidio y violación. No garantizan la libertad democrática.

Los polos que usted menciona, son de derecha. ¿Y el otro sector?

En el otro lado, tiene que ver con una manera particular de restaurar el estatismo en el Perú. Ya sabemos que fracasó en la década de los 80, en el primer gobierno de Alan García. Fue un desastre. Ya sabemos que fracasó en un tiempo contemporáneo, tenemos aquí más de un millón de venezolanos.

Cuando dice eso, se refiere a Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Daniel Urresti, Verónika Mendoza y Pedro Castillo, ¿no?

Los primeros han estado en el extremo derecho. Le faltó el señor Hernando de Soto.

¿Y Verónika Mendoza dónde está?

Ella junto a Yonhy Lescano, Pedro Castillo y Marco Arana están en el extremo izquierdo. Han involucrado políticas estatistas. Eso es muy claro.

Hasta el momento, escucho en dos partidos la afirmación “somos de centro”: en Victoria Nacional y el Partido Morado. ¿En qué se diferencian ustedes de los morados?

Mire, en este momento solo está destacado y con posibilidades de victoria un partido: Victoria Nacional. Lamentablemente o felizmente, o como se quiera ver, la candidatura del señor Julio Guzmán está volando muy bajo, de modo que no es una opción que tenga pelea por pasar a la segunda vuelta. Tenemos que hacer lo posible para que una opción de centro político ingrese a la segunda vuelta. Porque si vamos a una confrontación de extremos, el único que pierde es el Perú.

Señor Nieto, ¿no considera que la crisis política y la falta de confianza se debe a la ausencia de partidos políticos?

Es parte del problema. Nosotros en este momento estamos haciendo campaña electoral, pero seguimos organizando el Partido por el Buen Gobierno. Seguimos afiliando militantes y organizando comités provinciales.

Se lo pregunto por lo siguiente: ¿Victoria Nacional no está siendo un vientre de alquiler para personas que vienen de otras agrupaciones?

Mire, en mi caso, yo soy candidato invitado de Victoria Nacional, el Partido del Buen Gobierno y Victoria Nacional establecieron un acuerdo político. En un país tan resquebrado, sería una locura negar la necesidad de acuerdos y pactos políticos.

