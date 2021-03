Bermúdez: Planteamientos de vacancia no ayudan a fortalecer la democracia

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que los planteamientos de vacancia no ayudan a fortalecer la democracia cuando faltan solo cinco meses para que el nuevo gobierno tome las riendas de la nación.

“Creo que el país no está para situaciones que desestabilicen nuestra democracia. Estamos a cuatro semanas de las elecciones y cinco meses de la transferencia de gobierno. Me parece que planteamientos de cambios de presidente o vacancia no contribuyen al fortalecimiento de nuestra democracia ”, señaló Bermúdez en conferencia de prensa desde la ciudad de Huamanga.

Asimismo, la titular del Consejo de Ministros confirmó que el Ejecutivo ha iniciado las gestiones para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

“Estamos haciendo la coordinación directa de la negociación con el fondo de inversión de Rusia, que es quien vende las vacunas”, puntualizó.

Bermúdez remarcó que las vacunas que ha adquirido del gobierno de transición son eficaces y no hay motivo para dudar de ello.

“Las vacunas que compra el gobierno de transición y emergencia son vacunas eficaces, son vacunas que nos van a proteger de la enfermedad. No nos dejemos sorprender y no hagamos caso a las informaciones equivocadas o malintencionadas ”.

Además, resaltó que las vacunas de Pfizer se podrán enviar a ciudades como Arequipa, Loreto y La Libertad, ya que cuentan con la cadena de frío requerida para las vacunas.

Bermúdez: “Sagasti no supo ni aprobó vacunación de ningún integrante del gabinete”

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, rechazó nuevamente la versión de la excanciller Elizabeth Astete, resaltando que el jefe de Estado, Francisco Sagasti, no tenía conocimiento y menos autorizó su vacunación contra la COVID-19.

Estas declaraciones se dieron luego de que la exministra envió el último jueves sus descargos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República por la denuncia constitucional que se evalúa en su contra.

