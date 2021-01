Anuncian sanción contra altos mandos PNP durante gobierno de facto

El Ministerio del Interior (Mininter) inició un proceso administrativo sancionador contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) implicados en las muertes de Jordan Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, quienes protestaron contra el régimen de Manuel Merino en noviembre pasado.

De acuerdo a información obtenida por la La República, la Oficina de Asuntos Internos del Mininter abrió inició desde el pasado lunes un proceso sancionador contra los altos mandos PNP por faltas graves y muy graves perpetradas en las marchas durante el gobierno de facto de Merino.

Entre los investigados se encuentra el ex comandante general, tenien tegeneral ( r) Jorge Lam Almonte, el ex jefe de la Sétima Región Policial Lima, general Luis Cayas Medona, el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) coronel Carlos Villafuerte Salas entre otros.

De acuerdo con las primeras investigaciones los generales Jorge Lam, Luis Cayas y el coronel Carlos Villafuerte, fueron identificados como los oficiales que elaboraron el el Plan de Operaciones ejecutado el 14 de noviembre de 2020.

Noticia en desarrollo...