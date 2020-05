Javier Llamoza sobre alza de precios de medicamentos: “Es abusivo y criminal”

La emisión de una normativa que impida la especulación de los medicamentos durante la pandemia del nuevo coronavirus es respaldada por el decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Javier Llamoza, quien la calificó como necesaria.

El profesional sostuvo que los proveedores de medicamentos que han elevado los precios de los medicamentos, sin responder a los factores naturales del contexto mundial. están cometiendo un crimen al aprovecharse del dolor de las familias.

Por tal motivo, Llamoza enfatizó en que el Estado peruano debe regular los precios, que no es lo mismo que controlar, el cual no debería criticarse porque ya anteriormente ha intervenido en el mercado al obligarlos a vender medicamentos genéricos y no exportar equipos de bioseguridad por la COVID-19.

“Ahora lo que tiene que hacer el Estado es regular el precio de los medicamentos. No podemos seguir permitiendo que una Azitromicina que en el hospital cuesta 40 céntimos, en el mercado privado debe costar 1,20 sol o 2,4 soles, esté costando 20 o 25 soles una tableta. (...) Eso es abusivo, criminal frente a esta situación”, declaró Llamoza en Sigrid.pe.

Asimismo, indicó que trabajar un marco normativo que prohíba la especulación en medicamentos o esperar las acciones de Indecopi, no van a solucionar la problemática porque se requiere una medida inmediata.

“Hoy en el Perú la especulación y acaparamiento no son sancionables en el código penal, las reglas para que funcione esto y para que Indecopi comience a trabajar, no van a ser efectivas. La solución tiene que darse hoy porque hoy el ciudadano está pagando un alto precio. Primero, el Estado tiene que abastecerse y el mercado privado también tiene que regularse. Es necesario hacerlo”, reiteró.

Javier Llamoza enfatizó que el alza de precios de estos medicamentos, necesarios para la atención del coronavirus, también incentiva a que la población compre del mercado informal que muchas veces llega a ser perjudicial para la salud por no cumplir con los requisitos de salubridad.

“Lo que se hace con los altos precios es incentivar la informalidad, porque el ciudadano podrá pagar esos medicamentos y se irá a otros. No podemos seguir diciendo el libre mercado va a fijar el precio de los medicamentos, eso es falso. Los países lo hacen, lo único que falta es una decisión. Ahora es momento de no controlar, si no regular los precios de los ciudadanos para que no pague en exceso”, mencionó.

