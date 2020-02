“Se te cae toda la m...”: revelan insultos del titular de Petroperú a ministra de Economía

Un audio reveló los insultos que el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, le dijo a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, luego que ella se negara a que el Tesoro Público asumiera una millonaria deuda por la refinería de Talara.

El semanario Hildebrandt en sus trece difundió parte de la transcripción de la grabación perteneciente a una conversación entre Paredes Lanatta con un tercero no identificado. En ella, el alto funcionario le comenta a su interlocutor que “su gran amiga” Alva se había negado a que el Estado asumiera este año la deuda que Petroperú tenía por la obra, y que luego de esto él procedió a decirle improperios.

PUEDES VER Sam Yuen confesó que Keiko Fujimori participaba en reuniones secretas donde pedían aportes

"(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable.

La fecha exacta del diálogo en cuestión se desconoce, pero se presume que sea por enero de este año cuando la ministra decidió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no asuma los $1 500 millones de Petroperú.

"A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, dijo Carlos Paredes en otro extracto de la conversación resaltando que el Estado deberá asumir la millonaria deuda.

Carlos Paredes acepta que es su voz

Al ser consultado por el semanario, Carlos Paredes aceptó que sí es su voz la que se escucha en la grabación pero que esas palabras no se interpretan como una falta de respeto a la ministra.

“En el audio, que usted pudo haber escuchado no hay una falta de respetio a la ministra. Hay palabras soeces, pero no hay una falta de respeto. Es un lenguaje que no usaría en una reunión formal. Es una grabación hecha en una conversación privada”, declaró agregando que no recuerda la fecha ni quién era el interlocutor.

El presidente de Petroperú aseguró que él pudo acceder al audio y que se lo hizo llegar a la ministra en una reunión que tuvieron la semana pasada, en la que, según indica, se dio por “superado” el tema.

Cabe mencionar que la ministra María Antonieta Alva es una de los cinco miembros del directorio de Petroperú y puede recomendar la salida de Paredes de la institución.

Razones de la ministra para no asumir deuda de Petroperú

María Antonieta Alva explicó en enero de este año, en conferencia con la prensa extranjera. que la negativa para pagar la deuda de Petroperú se debe a que la cantidad del monto de la movida financiera no está contemplado en el presupuesto de este año.

“Nosotros somos muy responsables con el cumplimiento de las reglas fiscales. El presupuesto 2020 está aprobado, allí están los límites de endeudamiento. No hay ningún espacio de maniobra para hacer ninguna modificación”, dijo la ministra en enero de este año.

A inicios de 2020, Petroperú procedió a dejar fuera de servicio las unidades de procesos de la emblemática Refinería Talara, la cual operó desde 1917.

Paredes sostuvo que busca una negociación con los proveedores de las unidades de la refinería Talara y que si estos no ceden, deberá irse a un arbitraje.

Para el financiamiento de la refinería de Talara, Petroperú obtuvo un préstamo de $ 1 300 millones de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la exportación y colocó $2 000 millones en bono en el 2017.

“El gran problema de la refinería de Talara va a ser el pago de la deuda, a veinte años. No veo posibilidades deque se puedan generar ingresos para poder pagar”, señaló el experto César Gutiérrez respecto a la refinería de Talara, la que dejó de funcionar hasta inicios de este año. Hasta el momento, la ministra María Antonieta Alva no se ha pronunciado sobre insultos de Carlos Paredes Lanatta.