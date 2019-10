Caso Chinchero: MTC no recogió recomendaciones de la CAF, según directivo

En la Fiscalía se encuentra la declaración de un funcionario del Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento (CAF) respecto al caso Chinchero, en el que señala la contratación realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a una asesoría por la adenda del proyecto del aeropuerto en Cusco. Sin embargo, las recomendaciones no habrían sido recogidas.

El director de asesoría financiera de la CAF, Ignacio Fombona Iribarren indicó al Ministerio Público las observaciones rechazadas por el MTC. Punto Final difundió su declaración del 26 de septiembre y los correos entre el funcionario y empleados del ministerio.

PUEDES VER Fujimorista Salazar aseguró que citaron al Congreso a Zoraida Ávalos, pero documento la contradice

“Cumplimos en comunicar a los funcionarios del MTC las observaciones que teníamos, las cuales entendemos no fueron incorporados en la versión final de la adenda”, indica Fombona como respuesta a un pliego de preguntas de la fiscal Zoila Sueno, a cargo de la investigación.

El 6 de diciembre del 2016, Fombona envió un correo a la gerenta de concesiones del MTC, Gianina Beoutis, con el asunto ‘Adenda Chinchero’, en el que recomendó no modificar tres cláusulas del contrato del proyecto: la 15.7.4, la 15.7.5.1 y la 15.7.5.2, además de no incluir una garantía de adelanto para ejecución de obras. “Como mencioné anteriormente, la CAF no propuso utilizar el esquema que finalmente fue acordado entre el MTC y la concesionaria”, explica en la declaración.

Por la consulta a la CAF se pagó 50 mil dólares, de acuerdo al dominical.

Además, en un correo previo, del 25 de octubre del 2015, Beoutis le pide a Ignacio Fombona que “desde la óptica financiera, requerimos sustento del por qué no se estaría alterando el factor de competencia en la propuesta del reconocimiento de 12,4 millones de dólares”. El directivo de la CAF responde que “esto no lo podemos decir, ya que, como hemos conversado, sí se está alterando el factor de competencia tal y como lo entendían Proinversión y Ositran”.

PUEDES VER Shack asegura que en su gestión no se ensucia ni limpia a nadie

Para Fombona, el sustento no era viable, debido que “sí se estaba alterando el factor de competencia”, entendido por los últimos dos organismos mencionados. El pedido de Beoutis sucede en otro correo electrónico, donde se indica la necesidad y requerimiento de los montos a reconocer de costos financieros, de estructuración y las garantías de seguros.

Además, en dos correos se menciona a Fiorella Molinelli, entonces viceministra de Transportes y que firmó la adenda del proyecto Chinchero, dejada sin efecto por Martín Vizcarra previo a renunciar al MTC.

El primero, del 19 de octubre, dirigida a Gianina Beoutis, Fombona señala que “de acuerdo a lo convenido con Fiorella Molinelli, anexo el reporte de evaluación de CAF sobre el valor de PAO del Aeropuerto Chinchero”. En el segundo, a Eleonora Silva, exdirectora de CAF en Perú, indica que “de acuerdo a lo que nos comprometimos el viernes pasado con Fiorella Molinelli, ayer le enviamos el reporte de Chinchero a Yaco”.

La adenda fue firmada en febrero del 2017, aunque las críticas a la adenda que beneficiaba a la concesionaria Kuntur Wasi conllevó a la salida de Vizcarra del MTC y cancelar ese documento. Desde la CAF en Perú han señalado que están a disposición de colaborar con la Fiscalía en el caso.