En elecciones del 2020 no se aplicarán reformas políticas

En las elecciones congresales del próximo 26 de enero no se aplicarán las reformas políticas promulgadas en agosto pasado según el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece la intangibilidad de la normativa electoral.

Este fue uno de los acuerdos adoptados ayer en una reunión ampliada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con participación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), quienes, además, determinaron el cronograma electoral.

PUEDES VER Ingreso del primo de Olaechea al TC inclinaría fallo a favor de bonistas agrarios

Es decir, en estos comicios se tendrán las mismas reglas de la última elección general. Se dejan de lado los cambios sobre inscripción y cancelación de partidos políticos, la obligatoriedad de elecciones internas para designar candidatos, la paridad, alternancia y eliminación del voto preferencial. Tampoco se aplicará la incorporación del financiamiento prohibido para las organizaciones políticas.

Además, con este marco electoral, nada obliga a los partidos políticos habilitados –24 en total– a presentar candidatos, como exige la nueva normativa. En un proceso electoral tan corto algunas agrupaciones están dudando de participar porque podrían no alcanzar el mínimo exigido. Las listas de candidatos no necesariamente obedecerían a un proceso de elección interna con paridad y alternancia.

Sobre la no reelección inmediata de los congresistas, aprobada por referéndum el año pasado, el exasesor del pleno del JNE Julio Silva indicó que esa incorporación al artículo 90-A de la Constitución está vigente pero no se aplica a los congresistas disueltos, porque no se trata de un nuevo período, sino de un proceso para completar el actual.

PUEDES VER Olaechea demanda al Ejecutivo por disolver el Congreso

Dijo que este articulado refiere que los parlamentarios no pueden elegirse para un nuevo período, que sería el del 2021. Pero dijo que ese debate tendrá que ser aclarado por el JNE

Según la resolución N° 0155-2019-JNE, se aclara, además, que los peruanos residentes en el extranjero serán considerados dentro de la circunscripción electoral de Lima.

Cronograma

De acuerdo al cronograma electoral hoy es la fecha límite para presentar la renuncia de afiliado a un partido político a fin de postular por otra agrupación (Ver infografía).

El próximo viernes 18 de octubre empieza el periodo para que las organizaciones partidarias inicien el proceso de elección de sus listas de candidatos al Parlamento, y el 31 de este mes vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales.

PUEDES VER Modernización del puerto San Martín servirá para desarrollo sostenible, según Vizcarra

El padrón electoral se cerrará el 16 del próximo mes y dos días después se cierra el registro de organizaciones políticas y también es la fecha límite para la presentación de candidatos.

El 27 de diciembre es la fecha máxima para la exclusión, renuncia y retiro de postulantes.

Se flexibilizan contrataciones para comicios

De acuerdo con el decreto de urgencia publicado hoy en el diario oficial El Peruano, ONPE, JNE y Reniec podrán exonerarse del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, y podrán aprobar adquisiciones y asignaciones mediante resoluciones de sus máximas autoridades. Sin embargo, deben consignarlas en SEACE y remitir un informe a la Contraloría de la República.