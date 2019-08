En la entrevista a Milagros Salazar, portavoz de Fuerza Popular, publicada en El Comercio, se cumplen todos los requisitos de lo que Juan Carlos Tafur definió alguna vez como la DBA. La Derecha Bruta y Achorada. Tal cual. Y es que el fujimorismo, en lugar de aprender de sus errores, los reitera. Y sus tics autoritarios se amplifican con el correr de los años. Nunca cambiaron, es decir. Ni cambiarán. Ya lo saben.

“Fuerza Popular se ha fortalecido”, dice. Y basta ver la conformación de las comisiones que dirigirán los fujimoristas para entender que la organización naranja jamás enterró el hacha de la conflagración contra la democracia. “Es un gabinete de guerra”, como señaló un editorial de este diario.

“La crisis no la ha originado el Congreso”, agrega Salazar con cinismo, luego de hacer un diagnóstico caricaturesco del actual gobierno (“chavista” y de “extrema izquierda”, le dice). Y remata enfáticamente: “El presidente tiene que dar un paso al costado, porque no tiene la capacidad para gobernar, no hay brújula y los ministros lo tienen que acompañar”. Tiene que renunciar o ser vacado, o sea. Esa es la lógica del “fujimorismo dialogante”. Figúrense.

En consecuencia, el mensaje keikista es ese. Se viene más obstruccionismo. Más petardeo. Más beligerancia. Triturar. Liquidar. Destruir. Tumbarse todo. Demoler lo poco de democracia que queda en el país. Arrasar con las instituciones. Patear el tablero. Incendiar la pradera. Soplar y soplar hasta la casa derribar. Y en ese plan. Lo de siempre, digamos.

Sumando, para que no queden dudas, a los sectores más carcas y retrógrados del país, que encarna la conservadora extrema y pastora evangélica Tamar Arimborgo. Eso es lo que se avizora entonces. Una férrea oposición contra lo que queda del precario gobierno de Vizcarra. Estamos advertidos.

Ya he dicho en alguna ocasión que el fujimorismo es el principal mal del Perú. Su tumor más visible. Lo peor que nos pudo pasar. Pues con todo lo que estamos viendo, no solo me ratifico en esa posición, sino que espero, mientras tecleo estas líneas, que sus votantes tradicionales empiecen a abrir los ojos y se den cuenta de que el fujimorismo no es un partido político sino una horda de orcos a los cuales tenemos que enfrentar y combatir. Hasta extinguirlos.