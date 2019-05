Fujimoristas retrasaron proceso sobre posible destitución de Chávarry

Las congresistas fujimoristas Karina Beteta, Milagros Salazar y Milagros Takayama retrasaron el proceso que puede destituir al ex fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry, al negarse a firmar el informe parlamentario que recomienda esta sanción. Ante las críticas, varias horas después, las legisladoras 'naranjas' retrocedieron y suscribieron este documento.

La Subcomisión de Acusaciones del Congreso recomendó sancionar a Chávarry y al fiscal supremo Tomás Gálvez con su destitución e inhabilitación por diez años. Es decir, que dejen el Ministerio Público y no puedan trabajar para el Estado peruano en una década.

El informe, acordado el último lunes 20 por este grupo de trabajo, requería las firmas de los congresistas que habían votado a favor, según explica el presidente de la subcomisión, el parlamentario César Segura, también de Fuerza Popular.

"Se tiene que demostrar los acuerdos que se han dado. No puedo presentar, ni Oficialía Mayor me recibe, si no están las firmas de todos aquellos que votaron a favor", sostuvo.

Tres días después de la votación en la subcomisión, faltaban las firmas de Beteta, Salazar y Takayama en el documento.

"Esto alarga un poco más que llegue a la Comisión Permanente de tal manera que esta pueda citar para que de una vez esto pase al Pleno", dijo Segura.

Las tres legisladoras votaron contra la sanción a Chávarry y a favor de archivar la denuncia al ex fiscal de la Nación por infracciones a la Constitución sobre debido proceso, inamovilidad del cargo e independencia de órganos jurisdiccionales. Salazar y Takayama, además, votaron a favor de sancionar a Gálvez.

"Son necesarias las firmas de los que votaron en mayoría un acuerdo. Faltaban tres (firmas). El acuerdo era de cinco para algún caso", manifiesta Segura.

Dan marcha atrás

En la mañana, en la sesión del pleno, las cámaras captaron a Beteta, Salazar y Takayama cuando se negaban a firmar documentos que los trabajadores del Parlamento les alcanzaban.

El legislador Marco Arana, del Frente Amplio, que integra el grupo de Acusaciones Constitucionales, alertó de esta conducta de las fujimoristas que calificó de obstruccionista para seguir favoreciendo a Chávarry.

"Claramente una labor obstruccionista, para dilatar el procedimiento (...) Desde el Frente Amplio, estamos evaluando la posibilidad de denunciarlas a la Comisión de Ética por obstrucción a los procedimientos parlamentarios", dijo a la prensa.

En la tarde, Beteta, Salazar y Takayama le reclamaron a Arana y alegaron que no son necesarias sus firmas para que el proceso contra Chávarry avance. Sin embargo, Segura había aseverado que le faltaban estas tres firmas, las que recién se dieron en la tarde, cuando ya se extendían las críticas.

Se verá el martes

Casi al empezar la noche, ya con las firmas completas, Segura envió el documento al titular del Congreso, Daniel Salaverry, para que continúe el proceso. Pocas horas después, el oficial mayor del Parlamento, mediante oficio, comunicó a Chávarry y a Gálvez que sus casos serán debatidos y votados el martes.

En el documento señalan que, previamente, cada uno de ellos o sus abogados tendrán 20 minutos para hacer uso de su derecho a defensa.

Luego, las denuncias tendrán que ir al Pleno donde se definirán las sanciones a aplicar. ❖

Gerardo Távara

Secretario general de Transparencia

“No había justificación para demorar las firmas de las congresistas. Ha habido varias señales que hacían percibir que no se quería actuar con la debida oportunidad en los casos sobre Chávarry”.