Descontentos en el campo

El paro nacional agrario viene anunciado de tiempo atrás, y no hubo nada que lo impidiera. La medida liderada por Conveagro y las Juntas de Regantes empezará el lunes 13 y durará 48 horas. La plataforma presentada a Martín Vizcarra es cabalmente gremial y empresarial, pero sus resonancias políticas serán inevitables.

La lista de 11 reclamos revela descontento con la manera en que el Estado viene tratando al agro, en lo económico y en lo administrativo. En lo primero destaca un pedido de modificar la política de reducción de aranceles a la importación de alimentos. En lo segundo un cambio en la regulación de las juntas de usuarios de agua.

En conjunto la plataforma es casi un paquete de remozamiento total del agro: más recursos, protección comercial a diversas cosechas, rebajas en insumos claves, seguros productivos, desbloqueo de programas existentes. Todo esto a ser negociado en una “mesa de diálogo vinculante” con el ministerio del ramo.

Un paro agrario es una movilización impredecible. El de inicios del año pasado, iniciado por la caída en el precio de la papa, terminó en un desborde de violencia, que incluyó dos muertos. Es casi inevitable que, con tantas localidades participantes, nuevas protestas se vayan sumando a los reclamos de la plataforma original.

Siempre hay la interrogante sobre por qué un gobierno deja que las cosas lleguen hasta el paro. ¿Es imposible que la negociación que los organizadores reclaman se produzca antes de las paralizaciones? Aunque no está en la plataforma misma, hay un decisivo factor de indiferencia de las autoridades políticas.

La plataforma agraria no parece contener nada irrazonable, en el sentido de que no se pueda negociar para alcanzar, con ánimo empresarial, un nuevo statu quo aceptable para todas las partes, por lo menos en un número importante de temas. Para eso no hay que esperar que empiecen a volar los varapalos y las piedras.

Este desafío se produce en un momento particularmente incómodo para el gobierno, en la estela de conflictos mineros todavía irresueltos y en expansión. Además con los temas judiciales a toda máquina, los agricultores van a tener que calentar las plazas para ganar algo más de espacio en los medios, y en la atención del gobierno.