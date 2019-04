Crisis a tres bandas

La decisión de Washington de ajustarle un poco más las clavijas a La Habana tolera varias lecturas. Puede ser vista como una de las habituales demostraciones de fuerza de Donald Trump en política exterior, como parte específica de la estrategia frente a Nicolás Maduro, o la combinación de las dos cosas.

Cuba es una pieza clave en la supervivencia de Maduro, en la medida que aporta su experiencia manejando una sociedad en harapos, sus reconocidas habilidades de inteligencia para mantener el control de la situación, y una asesoría política afilada en más de medio siglo moviéndose en la escena internacional.

Para los cubanos el chavismo viene significando acceso a recursos petroleros a muy buen precio, hasta el momento sin ninguna consecuencia. Además están las afinidades. Venezuela es una pieza importante en el bloque izquierdista de América Latina, dentro del cual Cuba tiene un lugar destacado, influencia que se extiende a toda la región.

Desanimar a La Habana de su apoyo a Caracas, o reducirlo considerablemente, cambiaría mucho los términos de la crisis venezolana. Pero que se sepa no existen los instrumentos para inclinar en esa dirección a La Habana, un régimen virtualmente nacido del bloqueo, y curtido en soportar sanciones.

Si hubiera un camino para lograrlo, no parece que fuera el proverbial garrote imperial ensayado sin éxito más de medio siglo. Mejor funcionaría un programa de concesiones sustantivas a cambio de un pase libre al retorno de la democracia a Venezuela. Que se sepa ese tipo de propuesta en ningún momento ha estado sobre el tapete.

La Habana está en una situación óptima para calibrar la intensidad de la crisis bajo Maduro, y pocas ganas de aparecer vinculada a ella. Pero sus consejos no solucionan nada. Porque no funcionan, o porque no están siendo escuchados, o porque Cuba tiene un interés en mantener una situación que le conviene, al menos en el corto plazo.

Es poco probable que endurecer la posición frente a Cuba haga avanzar la causa de Washington. Por lo pronto la posición de América Latina frente a La Habana no es la misma que frente a Maduro. Mal que mal, Cuba es una sociedad ordenada, muy distinta de la siniestra behetría que reina en Venezuela.