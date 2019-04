Pedro Pablo Kuczynski declarará ante la Fiscalía por caso Odebrecht este viernes

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dará su testimonio este viernes ante la Fiscalía, como parte de la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de lavado de activos vinculado al caso Odebrecht, y por la que cumple una detención preliminar de diez días.

Según la defensa de PPK, César Nakazaki, será interrogado a las 3 p.m. por el fiscal José Domingo Pérez, encargado del caso, o por algún miembro de su equipo.

Esta cita es la reprogramada del día jueves, la cual fue suspendida a pedido de la defensa por la reciente detención, dado que el expresidente se estaba adecuando.

El chofer del exmandatario, José Luis Bernaola, también dará sus descargos ante el Ministerio Público a las 9 a.m. mientras cumple con la medida judicial que se le impuso junto con la secretaria Gloria Jesús Kisic.

¿Por qué detuvieron a PPK?

Para la Fiscalía, Kuczynski habría intervenido directamente para que se concrete el “acuerdo corruptor” entre Jorge Barata y Alejandro Toledo para que Odebrecht se adjudique los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur y en el Proyecto de Irrigación e Hidroenergética Olmos.

El Ministerio Público indica que el expresidente “trataría de ocultar elementos de prueba e influenciar a la contadora Denise Hernández, extrabajadora de Westfield Capital”.

Señalan también que existe una fuerte posibilidad de fuga por los medios económicos que tiene PPK, a pesar de que sus cuentas están congeladas.

Argumentan que no contaría con arraigo domiciliario por estar vinculado a otros inmuebles y no solo su domicilio fiscal. Tampoco contaría con arraigo laboral debido a que no tiene trabajo. Otro elemento tomado en cuenta es que la sanción que afrontaría supera los cuatro años de pena privativa de libertad.