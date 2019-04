Empresas de fujimorista Mamani tienen apoderados “fantasmas”

Cinco personas que aparecen como apoderados de empresas de propiedad del congresista fujimorista Moisés Mamani Colquehuanca negaron ante las autoridades haber consentido que este usara sus identidades para constituir negocios en Puno. Las reveladoras declaraciones fueron formuladas como parte de la investigación que enfrenta Mamani por presunto lavado de activos.

Se trata de Víctor Ramos Ale, Julio Esquivel Canchari, Jany Herrera Lima, Raquel Noriega Tarazona y Ruth Noriega Tarazona, quien fuera novia de Moisés Mamani.

Fuentes relacionadas con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno dijeron que las manifestaciones serían un indicativo de que Mamani formó empresas de fachada para presuntamente ocultar dinero de origen ilícito.

Víctor Ramos Ale fue llamado a declarar por aparecer legalmente como apoderado de la empresa Andean Delta Security, así como representante de Fargos del Oriente Security, ambas vinculadas con el congresista Moisés Mamani.

Ante la Fiscalía, Ramos aceptó conocer al fujimorista Mamani por motivos laborales, pero negó ser apoderado de la empresa Andean Delta Security, por lo que aseguró que los poderes que la empresa le otorgó son falsos. También negó ser representante de Fargos del Oriente Security.

“Con relación a la empresa Andean Delta Security, mi persona nunca ha sido apoderada con poderes generales (sic) o especiales. Además, nunca me han consultado para aceptar esos poderes. Esos poderes que dice que la empresa me otorgó son falsos. En relación a Fargos del Oriente Security, no conozco esa empresa, mucho menos he sido representante. El poder emitido a mi nombre es falso, nunca autoricé ni acepté que se me dé el poder”, declaró ante el fiscal Héctor Huacasi Llavilla, quien estuvo al principio a cargo del caso.

Mamani ha tratado de diversas formas de zafarse de la investigación por supuesto lavado de activos, una de las más graves que afronta.

No saben nada

Marleni Huamán es quien junto a Jeason Sarmiento Castillo constituyen Andean Delta Security en marzo del 2013, con un capital inicial de 170 mil soles. De ese monto, Marleni Huamán solo había puesto 17 soles.

Dos meses después, Marleni Huamán, quien también era la gerenta general, le otorgó un poder general y especial a Moisés Mamani Colquehuanca. Según las autoridades, la simulación en la constitución de una empresa con personas que no son las verdaderas propietarias es una frecuente modalidad de lavado de activos.

En similares circunstancias se fundaron otras compañías, lo que configuraría como un patrón.

En efecto, la empresa Fargos del Oriente Security fue creada en marzo del 2014 por Moisés Mamani y su pareja Herlinda Cueva Cabezudo con un capital de 180 mil soles, de los cuales 168 mil 300 eran de Mamani.

Julio Esquivel Canchari fue otro de los llamados a declarar a la Fiscalía. Al igual que Víctor Ramos Ale, Esquivel aparecía en Registros Públicos como apoderado de las empresas Andean Delta Security y Fargos del Oriente Security.

Julio Esquivel explicó que fue trabajador de Moisés Mamani en varias de sus empresas, pero que el congresista nunca pagaba a tiempo su labor, por lo que se veía forzado a viajar a Lima y reclamarle por sus honorarios. Y que en algunas ocasiones, sus secretarias Carmen Chale Puelles y Marleni Huamán le hacían firmar una hoja en blanco donde ponía su nombre, DNI y huella digital, supuestamente como constancias de pago. Esquivel cree que usaron esos documentos o falsificaron su firma.

Jany Herrera Lima, una vendedora de pasajes aéreos, también fue convocada por el fiscal por aparecer como representante de la empresa Jarucollpa, de propiedad del congresista Mamani, junto con su hermano Elías Mamani Colquehuanca y Birsa Copa Tanco. El congresista era uno de los clientes a los que le vendía pasajes.

Pura simulación

“Me preocupa cómo ese señor Moisés Mamani ha ido a una notaría y ha tomado mi nombre sin mi autorización, sin mi presencia, sin que la declarante tenga ningún conocimiento y me involucre en esta investigación, sobre la que no tengo ninguna participación”, declaró Jany Herrera ante el fiscal.

Desde que se le levantó la inmunidad para responder por un caso de presuntos tocamientos indebidos, Mamani no responde a la prensa.

A su vez, Ruth Noriega Tarazona fue llamada a declarar por aparecer junto a Moisés Mamani como accionistas del Consorcio M&R Noriega SAC desde agosto del 2012, con un capital de 2 mil soles: 1.980 soles aportados por Mamani y 20 soles por Ruth Noriega. La misma figura que en las otras firmas.

Noriega relató al fiscal haber conocido al congresista en un restaurante en Lima donde trabajaba y donde él empezó a cortejarla hasta hacerla su pareja y luego le propuso constituir una empresa.

“Como era legal, le dije que sí. Pero como pasó el tiempo y el señor estuvo enamorado de otra persona, tuve que retirarme de la empresa. Pero debo aclarar que no aporté ningún dinero, menos los 20 soles que aparece en los documentos”, dijo. Pero luego descubrió que estaban usando su identidad: “Me llegó una notificación donde me decían que la empresa había recibido una sanción del Organismo de Supervisión de Contratos del Estado (OSCE). Fui a una comisaría y me preguntaron si la firma que aparecía en el documento era mía, y no lo era”.

Teresa Noriega Tarazona, quien fue inscrita como apoderada de las empresas Andean Delta Security y Fargos del Oriente Security SAC, señaló al fiscal que conoció al congresista Mamani por intermedio de su hermana Ruth, de quien era enamorado, y que laboró para él como supervisora de vigilancia desde 2008 hasta 2012 en su empresa Force Bugs Security Virgo y que en M&C Security SAC solo trabajó un mes. Pero que nunca aceptó actuar como representante.

“He trabajado como cualquier persona y ahora me quieren involucrar. Yo no tengo nada que ver con las cosas del señor Mamani. Es absurdo que me hayan puesto como apoderada, incluso no conozco la empresa”, expresó sobre su relación con la empresa Andean Delta Security SAC.

De igual modo lo hizo sobre Fargos del Oriente Security: “Sin mi autorización han utilizado mi nombre. Nunca me han llamado ni comunicado para que sea su representante. Nunca me han llamado ni me han dicho para trabajar con esa empresa, nunca he dado mi consentimiento para ser apoderada de esa empresa”.

A pesar de los avances en las investigaciones, el fiscal Héctor Huacasi fue sacado del caso a escasos 15 días de que interrogara al congresista Mamani.

En su reemplazo ingresó la fiscal Sandra Huayta Vilcapaza, quien como primera medida reprogramó el interrogatorio al congresista fujimorista y a los más de cuarenta investigados a los que faltaba interrogar. A nueve meses de tomar el caso, no muestra ningún avance. ❖

Datos

Respaldo. Moisés Mamani ha sido investigado por presuntamente haber mentido sobre sus estudios en la Declaración Jurada de Hoja de Vida del JNE.

Papel. Aseguró que había grabado al expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando le ofrecía prebendas por su voto contra la vacancia. Jamás divulgó los audios.

Derroche. En la campaña por su elección, dio muestras de gran capacidad de gasto.

Cambio intempestivo del fiscal del caso lo favoreció

Después de los reveladores testimonios de los cinco supuestos representantes de las empresas de Moisés Mamani Colquehuanca, increíblemente el fiscal Héctor Huacasi Llavilla fue reemplazado por su colega Sandra Huayta Vilcapaza, nombrada por el cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Ni bien asumió funciones en reemplazo de Huacasi, lo primero que hizo Huayta fue acceder a todas las solicitudes de la defensa del congresista fujimorista. El caso ahora avanza muy lentamente.

Antes de su designación como fiscal de Lavado de Activos, Sandra Huayta se dedicaba a las labores de abogada en la ciudad de Juliaca.

Ni bien asumió funciones, Huayta aceptó reprogramar la citación que Huacasi había previsto con el congresista. Moisés Mamani tenía que responder por las declaraciones de las personas que negaban haber aceptado aparecer como representantes o apoderados en las empresas puneñas. Hasta ahora no hay novedades del caso que complica al congresista.

Julio Esquivel Canchari

“Desconozco de los poderes que supuestamente me han otorgado, desconozco en qué notaría se han realizado los mismos, nunca he sido apoderado de las empresas denominadas Andean Delta Security o de la empresa Fargos del Oriente Security (de propiedad de Mamani)”.

Víctor Raúl Ramos

“Con relación a la empresa Andean Delta Security, mi persona nunca ha sido apoderada con poderes generales o especiales, además, nunca me han consultado para aceptar esos poderes. Esos poderes son falsos”.

Teresa Noriega Tarazona

“Sin mi autorización han utilizado mi nombre y mi DNI, nunca me han llamado ni comunicado para que sea su representante, nunca me han llamado ni me han dicho para trabajar con esa empresa (Fargos del Oriente Security). Tampoco nunca he dado mi consentimiento para ser apoderada de esa empresa, además, ni conozco a esa empresa”.

Ruth Noriega Tarazona

“Me dijo para constituir la empresa (Consorcio M&R Noriega), pero debo aclarar que no aporté ningún dinero, menos los 20 soles que aparecen en los documentos. La empresa se constituyó para el servicio de limpieza. Hasta que me retiré, la empresa solo tuvo un contrato (...), después de eso me retiro”.

Jany Herrera Lima

“No es cierto que mi persona sea representante o apoderada de la empresa denominada Jarucollpa. No tengo ningún tipo de relación o vínculo con esa empresa. Tampoco soy socia o accionista de esa empresa. Desconozco el motivo por el que mi nombre aparece como apoderada. Sobre el otorgamiento del poder, no sé por qué el señor Moisés Mamani Colquehuanca me nombra como su apoderada, ya que mi persona nunca pisé la notaría Gutiérrez, mucho menos he dado mi consentimiento para que esta persona utilice mi nombre”.