“El Congreso ya no da miedo... ya no tiene dientes”

La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello considera que este Gobierno necesita un norte claro y que Lourdes Flores saldrá airosa de la investigación que se le sigue por el caso Lava Jato.

¿Qué esfuerzos hemos visto de este Gobierno y cuáles faltan para hacer un balance de la gestión de Martín Vizcarra en la presidencia?

Creo que ha hecho esfuerzos, eso es evidente, y también me parece importante que se señale que eso no ha sido suficiente. (...) Creo que hay un problema de visión común y de norte que le permita al Perú caminar hacia algún destino.

¿La agenda de lucha anticorrupción puede ser el norte de este Gobierno?

Creo que tiene que ser así. Cuando el presidente Vizcarra dio su mensaje de 28 de julio el año pasado, marcó cinco temas de agenda y le puso énfasis a la reforma de justicia y al tema anticorrupción.

¿Cree que lo que está haciendo el Gobierno es capitalizar los fracasos del Congreso?

No. Creo que se están haciendo muchas cosas bien. Lo primero ha sido asumir una situación política dramática sin mayor sobresalto que terminara impactando en la economía.

¿Cómo ve actualmente al Parlamento?

Ya no tiene la fuerza, o sea, ya no importa lo que haga el Congreso. Puede optar por hacer las cosas bien y en esa medida sí importa, pero en realidad ya no da miedo, ya no tiene dientes, ya se desacreditó, lo que puede hacer ahora es empezar a hacer las cosas bien.

¿Es correcta la interpelación que le han hecho al ministro de Justicia, Vicente Zeballos?

Toda interpelación siempre es correcta en la medida en que el objetivo de la interpelación sea entender. Se le dio la oportunidad. Fue bueno que el país entienda que uno es el rol del fiscal, otro es el rol del procurador. La reparación civil no se la inventaron, hay una ley que aprobó el propio Congreso y aprobó el propio Ejecutivo.

Cambiando de tema, Lourdes Flores tendrá que declarar por el caso Lava Jato...

Con ella tengo una relación personal de la que estoy orgullosa y confío en que su verdad se abrirá camino y si no fuera así, estaría a su lado.

Entonces, ¿tiene fe en que va a salir bien librada?

Tengo fe en que todos los que dicen que no tienen ninguna responsabilidad, por supuesto incluida Lourdes, van a demostrarlo. Pero también tengo fe en que si están mintiendo, tendríamos la suficiente fortaleza institucional como para hacer que cada quien responda.

Víctor A. García Belaunde ha planteado investigar a los procuradores del caso Lava Jato en temas ya zanjados. ¿Cree que continúa el obstruccionismo desde el Congreso?

Una de las denuncias del congresista me preocupó porque era un hecho nuevo, la denuncia del IPD. El procurador dijo que había sido declarado nulo y Víctor András dijo que eso era mentira. Finalmente yo ya vi el documento de nulidad, que se ha hecho público....

¿Cuál era la intención del congresista entonces ?

Quizá tenga mala información. No es la primera vez que el congresista Víctor Andrés usa una información no corroborada y la da por cierta. Creo que es un error porque no hay mala intención en él, nunca la ha habido, lo que hay es demasiado superficial para hacer un denuncia. ❖