César Vásquez negó haberse reunido con ex alcalde de Chiclayo

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, respondió ante el pedido del fiscal Juan Carrasco, quien solicitó abrirle una investigación a cinco congresistas que habrían realizado gestiones en la Comisión de Presupuesto para direccionar obras para empresas específicas. Esto, previo acuerdo económico y coordinación con ex alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo, según señaló el representante del Ministerio Público.

"Yo soy congresista por Cajamarca, por lo tanto yo no he hecho una sola gestión para Lambayeque, para la Municipalidad Provincial de Chiclayo. No he ayudado, no he acompañado, no he gestionado nada. No tengo contacto. Más bien David Cornejo es un enemigo político, porque el alcalde -ahora preso- entró por Alianza Para el Progreso y a los meses renunció y traicionó al partido", dijo a La República el legislador.

En ese sentido, agregó que "nunca" se ha reunido con David Cornejo, y mucho menos para acordar direccionamiento de obras. "Como congresista no me he comunicado ni por teléfono con él ni con ningún funcionario de la Municipalidad de Chiclayo. Ni con su familia", dijo.

César Vásquez sospecha de una venganza en su contra. "Yo no sé por qué me mencionan, quizá en venganza por lo duro que yo lo critiqué cuando yo era director del Hospital Las Mercedes porque él se negó brindar un terreno de la Municipalidad de Chiclayo para hacer un nuevo hospital", señaló.

El fiscal Juan Carrasco no puede investigarlos por su condición de congresistas de la República. Es por eso que le ha solicitado a la Fiscalía de la Nación aperturar pesquisas en contra de los cinco parlamentarios y corroborar los datos que ha podido recoger de los colaboradores que pertenecieron a 'Los Temerarios del Crimen'.

"Mi caso es distinto. Aquí el fiscal ha mandado en bloque todo. La mención que hace el alcalde sobre mí, dice que su hermano le mencionó que un empresario tomó mi nombre. Derrepente ha sido así pero eso tiene que corroborarse. Yo he pedido por escrito que me levanten la inmunidad, pero si no hay pedido, no se puede. El día que lo pidan, yo seré el más interesado en que todo se esclarezca. Yo no tengo vela en este entierro. Estar en la política nos expone a que una mención se pueda tomar como una responsabilidad", sostuvo César Vásquez.