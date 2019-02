César Villanueva: Intentan que Martín Vizcarra tropiece y caiga.

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), César Villanueva, otorgó su respaldo al presidente Martín Vizcarra, quien es cuestionado por algunos críticos -especialmente en el Congreso de la República- por el aporte que habría realizado el 'Club de la Construcción' (según aspirante a colaborador eficaz) a la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio. En dicha etapa, el ahora mandatario fue el jefe de campaña.

"[Martín Vizcarra] no tiene en absoluto nada que ver. Él, personalmente, ha mostrado una total apertura a la investigación, una colaboración total para lo que se haga. Además, ha señalado que los órganos pertinentes hagan la investigación a todos los partidos políticos por igual", dijo en Ideeleradio.

En ese sentido, el premier César Villanueva consideró que aquellos que promueven una vacancia en contra de Martín Vizcarra buscan hacer que "tropiece y caiga", reiterando la confianza que tiene en el jefe de Estado.

"Todos los caminos [de quienes critican] apuntan a que el presidente Vizcarra tropiece y caiga. Eso es clarísimo [...] Golpes vamos a tener, pero la limpieza que tiene el presidente la avalé, la avalo y la avalaré. Lo conozco desde hace mucho tiempo y conozco su transparencia. Por eso lo acompaño hasta el momento que él diga", sostuvo.

César Villanueva cuestionó las declaraciones del secretario nacional de Peruanos por el Kambio, Jorge Villacorta, quien sostuvo que el presidente debió conocer sobre las entregas de dinero por ser jefe de campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

"Me he quedado sorprendido con las declaraciones de Jorge Villacorta. Son opiniones, pero lo importante no es cuántos opinan a favor o en contra, lo importante es que se haga una investigación que libere las sospechas. Eso es lo mejor que puede pasar en este país", dijo.