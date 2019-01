Zeballos: acuerdo de Odebrecht permitirá a Fiscalía ampliar reparaciones civiles

El preacuerdo logrado entre Odebrecht, el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc aún no se firma, sin embargo, algunos puntos han sido debatidos como el de la reparación civil que entregará la constructora brasileña al Estado por 610 millones de soles. Sus detractores sostienen que sería un monto fijo y no es suficiente, no obstante, la realidad es distinta.

En este contexto, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, destacó en una entrevista con Correo que "hay un marco legal que ordena la fórmula para la reparación civil", en referencia a la Ley 30737 aprobada con votos fujimoristas y que, paradójicamente, critican los congresistas de Fuerza Popular.

Asimismo, Zeballos recalcó sobre este preacuerdo que el hecho de que se traten 4 proyectos y haya un monto específico, "no significa que esté cerrado", sino que más bien en el desarrollo de las pesquisas pueden "surgir nuevos elementos, insumos, instrumentos que hagan que la Fiscalía evidencie que hubo corrupción en otros proyectos y se amplíe la reparación".

"Es la Ley 30737 la que le otorga facultades a los fiscales para que en el proceso de colaboración eficaz puedan determinar este tipo de concesiones", precisó el titular del MINJUS.

Zeballos prefirió no declarar acerca de la posiblidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado, sin embargo, esta afirmación de los opositores al acuerdo también es falsa puesto que la constructora está habilitada para concursar por una licitación, mas no obligada a ser aceptada.

Es necesario recordar que los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, interrogarán entre el 18 y el 22 de febrero a los ex directivos de Odebrecht, mientras que en el lapso del 12 al 14 de marzo, Jorge Barata revelará información en calidad de colaborador eficaz.