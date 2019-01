Siguen tensiones por cargo en Autoridad Portuaria Regional y destinos de terminal marítimo

Carlos Vásquez Romero

Chiclayo

Las tensiones en la Autoridad Portuaria Regional (APR) continúan, poniéndose en riesgo el Terminal Marítimo de Puerto Eten. Ayer, el gerente de esta entidad, Jorge Nakazaki Servigón, alertó una posible toma ilegal de su cargo al mayor PNP y comisario Renzo Reggiardo Romero, de la comisaría del Norte.

A través de un oficio, Nakazaki Servigón indicó a la Policía que tuvo conocimiento sobre la ocupación indebida del cargo que ocupa desde enero de 2016, por lo que solicitó contingente policial en las instalaciones de la APRL.

“He escuchado especulaciones que señalaban una toma indebida de mi cargo, por lo que he prevenido a las autoridades cualquier hecho irregular que vulnere la normativa de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)”, señaló.

El funcionario también mencionó que incluso escuchó por medios de información que existía una persona que podría reemplazarlo en su cargo.

En esa línea, Nakazaki mencionó que cualquier autoridad regional o nacional debe respetar la Ley del Sistema Portuario Nacional, organismo autónomo que sería el único que podría destituirlo o removerlo del cargo.

“Yo puedo ser removido por el directorio de la APN en el marco de la ley, mas no por otro funcionario”, enfatizó y agregó que la APN cancela la remuneración que percibe.

Nakazaki explicóque remitirá información técnica sobre la situación real del proyecto del terminal marítimo a los consejeros regionales, la cual espera que sea consultada con el gobernador regional, Anselmo Lozano.

“Respeto la ley y estoy abierto a explicar cualquier detalle de este proyecto emblemático. Falta mayor difusión del contenido técnico y los objetivos del plan maestro del proyecto”, refirió.

Respeta la ley

A su turno el gobernador Anselmo Lozano manifestó que respeta las normas de la APN, pero no comparte la situacción de los avances del proyecto del terminal marítimo.

“Soy democrático y no voy a atentar contra de la ley. Aquí no se está buscando reemplazo para nadie (Nakazaki), quiero trabajar por mi región”, dijo.

Consejeros exigen trabajar en conjunto por anhelo lambayecano

Para el consejero Antonio Sánchez, hay una preocupación por la decisión que tomó el gerente de la APR, pues deducen una inestabilidad funcional producida por el desconocimiento de algunos funcionarios.

“Aquí no se trata de nombres (Nakazaki), sino de leyes y proyectos en beneficio de la población. Hay un plan maestro y debemos seguir esos objetivos y alcanzarlos al Ejecutivo”, dijo.

En tanto el consejero Manuel Huacchillo señaló que los cargos de confianza son en base a resultados y capacidad de gestión, teniendo en cuenta la magnitud del terminal marítimo para el sector industrial.

“Esta gestión va a entregar todo su esfuerzo para sacar adelante esta megaobra”, dijo.