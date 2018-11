Juez Concepción da cátedra a abogada de la defensa durante audiencia [VIDEO]

Durante la audiencia por el pedido de prisión preventiva de Carmela Paucará, secretaria de Keiko Fujimori, el juez Richard Concepción Carhuancho solicitó a la defensa Graciela Arce que sustentará por qué no podía utilizar la declaración de un testigo protegido. Sin embargo, Arce no logró responder con exactitud a la interrogante que le hizo el magistrado.

Con la intención de invalidar la declaración de un testigo protegido de la Fiscalía, la defensa de Paucará indicó que no había hecho el previo contrainterrogatorio al testigo. Ante ello, Concepción Carhuancho consultó “¿en qué parte dice que tiene que ser contrainterrogado (el testigo) para que yo pueda utilizar la declaración?”.

La abogada intentó responder en varias ocasiones, pero el juez le aclaró que no estaba siendo puntual.

-Arce: Para hacer uso de los testigos protegidos dice que necesita adoptarse medidas de contrapeso.

-Concepción Carhuancho: No le he preguntado eso. La pregunta es muy concreto y específica.

-Arce: Una de las medidas de contrapeso es que la defensa se le permita interrogar al testigo.

-Concepción Carhuancho: Disculpe pero no se vaya a otro tema, ¿para utilizar la declaración de un testigo protegido se requiere que este haya sido contrainterrogado?

La abogada de Paucará leyó una sentencia para sustentar su respuesta: “Las medidas de contrapeso dice que la autoridad debe conocer y que debe concederse a la defensa una amplia oportunidad para interrogar al testigo en alguna de las etapas del proceso”.

El juez Concepción Carhuancho precisó que lo leído estaba en lo correcto pero, “¿dónde dice que se tiene que interrogar previamente?”. De esta manera, el magistrado destacó que el contrainterrogatorio de la defensa debe realizarse “en alguna de las etapas del proceso”, no previamente.