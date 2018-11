Jorge Yoshiyama confesó que su tío Jaime le pidió lavar US$ 800 mil con falsos aportantes

La estrategia de apretar a los peces gordos para que los peces chicos se asusten funcionó como esperaba el fiscal José Domingo Pérez. Acorralado por los testigos protegidos y los colaboradores eficaces que lo habían identificado plenamente, Jorge Yoshiyama Sasaki admitió que su tío Jaime Yoshiyama Tanaka fue quien en plena campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 le requirió lavar con falsos aportantes cerca de 800 mil dólares, dinero que terminó en la cuenta del partido fujimorista en el Scotiabank.

Pero hubo otra motivación que impulsó a Jorge Yoshiyama a someterse a la justicia y contarlo todo. Hace una semana el fiscal Pérez amplió el caso de las donaciones fraudulentas de la campaña fujimorista de 2011 e incluyó en condición de imputados a varios familiares de Jorge Yoshiyama, como su esposa coreana Joon Lim Lee y sus sobrinas Erika Yoshiyama Koga, Melissa Keiko Sasaki, Johanna Sasaki, y sus cercanos amigos como Óscar Moritani Kutsuma, Carlos Luna Venero y Juan Luna Frisancho. El sentimiento de culpa ante la eventualidad de que estas personas terminaran en la cárcel fue un factor determinante para la decisión de aceptar que había simulado falsos aportantes para Keiko Fujimori.

Esto dijo Jorge Yoshiyama ante el fiscal Pérez, según copia del acta a la que tuvo acceso La República:

“Estando en su domicilio (de mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka), me indica si tenía amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña de Fuerza 2011, a lo que me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama. (Eran) empresarios que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori. (...) Una vez cada dos semanas iba también a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama a recoger el dinero en efectivo. Desde marzo (de 2011), que fue la primera vez que mi tío me entregó dinero, hasta el final de la campaña, mediados de junio de 2011, he ido unas seis o siete veces a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama para recoger dinero entre montos de 100 mil dólares a 200 mil dólares en cada oportunidad, dinero que me lo entregaba siempre en efectivo, pero que era dinero fluctuante. Es decir, eran esos montos que me entregaba. En este momento no recuerdo bien, pero han sido aproximadamente 800 mil dólares que me ha entregado, porque entre las personas que aparecen como aportantes de Giancarlo Bertini (Vivanco), Erick Matto (Monge)y algunos amigos míos, da esa suma aproximadamente”.

La manifestación de Jorge Yoshiyama fue de tanta importancia para sustentar la acusación fiscal que Pérez lo premió requiriendo al juez Richard Concepción Carhuancho anular el pedido de detención preventiva por comparecencia restringida.

Mi boca es mía

Los US$ 800 mil que su tío Jaime Yoshiyama le proporcionó, Jorge Yoshiyama lo dividió entre sus amigos, los empresarios Giancarlo Bertini Vivanco y Erick Matto Monge, quienes a su vez se convirtieron en reclutadores de una veintena de falsos aportantes. Además, el propio Jorge Yoshiyama confesó que él personalmente entregó dinero a otros amigos para que se convirtieran en fraudulentos donantes, entre ellos el ahora congresista fujimorista Miguel Castro Grández. Castro usó a los trabajadores de su empresa de seguridad GOES para lavar con falsos aportantes el dinero que le suministró Jorge Yoshiyama. Dijo al fiscal:

“Respecto a las personas que yo solicité para que aparecieran como supuestos aportantes de Fuerza 2011, son Celso Dextre (Cuaresma), Víctor Dextre (Chirinos), Henry Dávila Sifuentes, Rolando Ganoza (Rodríguez), (Carlos) Luna Venero, Ronald Osorio (Arroyo), Miguel Castro Grández, entre los que me acuerdo en este momento”.

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, intervino para aclarar los dichos de Jorge Yoshiyama al tiempo que adelantó que su cliente estaba dispuesto a declarar en Miami, donde se encuentra reponiéndose de una operación. Abanto negó que el dinero que Jaime Yoshiyama entregó a su sobrino no pertenecía a Odebrecht, no obstante que el brasileño Jorge Barata informó que suministró un millón de dólares a Jaime Yoshiyama. Abanto lanzó la teoría de que los 800 mil dólares que recibió Jorge Yoshiyama era dinero "lícito".

Simulación y delito

"El señor (fiscal Pérez) cree que por el hecho de que mi cliente le haya entregado dinero al señor Jorge Yoshiyama Sasaki, este dinero es necesariamente el dinero de Odebrecht. Tesis que nosotros rechazamos desde el comienzo y sobre la cual nos mantenemos absolutamente firmes. No hubo aporte de Odebrecht", arguyó Abanto.

"Mi cliente (Jaime Yoshiyama) me autoriza a señalar que efectivamente recibió un aporte de origen lícito, en una suma que excedía los límites administrativos de aporte de campaña. Y que solicitó a su sobrino realizar actos de simulación para su introducción en la contabilidad y en las cuentas de Fuerza 2011 sin conocimiento ni de Keiko Fujimori, ni de Ana Herzs de Vega, ni de Pier Figari ni de la propia señora Adriana Tarazona que solamente se limitó a registrar los aportes que se hicieron conforme a la secuencia que desarrolló en la ejecución de esta simulación el señor Jorge Yoshiyama Sasaki", apuntó.

Sin embargo, Abanto pasó por alto que la simulación es un componente del lavado de activos. Así como el testaferro simula ser el verdadero dueño de un dinero o de un bien, el falso aportante simula ser el dueño de una donación que no le pertenece. Y ese era el objetivo que perseguía Jaime Yoshiyama cuando le dio los 800 mil dólares a su sobrino, según ha declarado este:

"Mi tío Jaime Yoshiyama me indicó que eso lo hacía para justificar los gastos de campaña de Fuerza 2011, y como era mi tío de confianza yo procedía a hacer lo que me indicaba. (...) Los empresarios le entregaban ese dinero y querían estar en el anonimato, y él estaba viendo la manera de hacerlos aparecer como aportes".

Los congresistas fujimoristas como Miguel Torres, Rosa Bartra y Carlos Tubino arguyeron que las declaraciones de Jorge Yoshiyama no implicaban de ninguna manera a Keiko Fujimori. Sin embargo, Jaime Yoshiyama, dentro de la estructura partidaria, dependía directamente de Keiko Fujimori. Durante los hechos, era el número dos de la organización naranja y el número uno de la campaña presidencial. Además de subordinado, como lo ha declarado la propia lideresa de Fuerza Popular, Yoshiyama es su íntimo amigo de años debido al vínculo con su padre, Alberto Fujimori.

Pero hay algo más tanto o más relevante que las consecuencias legales de la confesión de Jorge Yoshiyama. Los fujimoristas ya no podrán decir que el caso de la fiscalía es una persecución política. Es una persecución criminal.

Extesorero Mejía culpa a Yoshiyama y Reátegui

- Luis Mejía Lecca es un personaje clave en la trama de lavado de activos de la campaña de Keiko Fujimori en 2011, pero es de perfil bajo. En la audiencia de ayer, Mejía acusó a Jorge Yoshiyama Sasaki y (al congresista) Rolando Reátegui de ser responsables de su actual situación de imputado.

- Relató que cuando se destapó el caso de los falsos aportes, en el que estaban implicados pobladores de la región San Martín, Yoshiyama y Reátegui le pidieron que asistiera legalmente a los investigados. Mejía les pidió que dijeran a la fiscalía que sí eran aportantes, cuando esa no era la verdad. "Yo fui como abogado del partido", confirmó Luis Mejía.

- De acuerdo con los testigos, Mejía les pidió que firmaran documentos en los que reconocían haber donado dinero a Fuerza 2011, lo que no era cierto y obstruía la investigación fiscal.

- Al declarar como testigo, el congresista fujimorista Rolando Reátegui confesó que por orden de Keiko Fujimori la tesorera Adriana Tarazona Martínez le entregó 50 mil dólares que lavó con los falsos aportantes de la región San Martín y con sus propios familiares, entre ellos su esposa.