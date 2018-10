Abanto reconoce que cobró más de 132 mil soles como proveedor del Congreso

Durante la audiencia que se le sigue en la Sala Penal a Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez indicó que el abogado Humberto Abanto, defensor de otros 3 investigados , cobró más de 132 mil soles como proveedor del Congreso de la República.

En declaraciones a Exitosa, el mismo Abanto Verástegui lo confirmó, sin embargo, negó que eso signifique que cometió un delito.

“Yo soy un abogado al que le piden que asuma la asesoría ( en el mismo documento aparecen los nombres de Figari y Ana Herz); me lo comunican con un oficio los señores de la Oficina de Defensa de las Leyes. Contratar con el Estado no es un acto delictivo“, indicó a la mencionada radio.

Asimismo, explicó que no recuerda cuánto fue el monto general que recibió en su calidad de proveedor. “Han sido 4 o 5 órdenes de servicio, creo que ahí no hay ningún problema ético. No recuerdo (la cantidad total que recibió), a cada orden de servicio era 33 mil soles, pero cada una con el trabajo apropiado”, dijo el letrado en comunicación con Juliana Oxenford.

Humberto Abanto Verástegui asume la defensa del ex secretario de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, quien se encuentra en los Estados Unidos tratandose por un problema médico. Asimismo, es abogado en esta causa de los asesores del partido, Pier Figari y Ana Herz de Vega.

Durante los dos primeros días de la audiencia en la sala presidida por el juez Richard Concepción, Abanto y Pérez Gómez tuvieron dos “encontrones”, debido a que el primero confrontó al fiscal de Lavado de Activos por que, según dijo, el jefe del Equipo Especial intentaba involucrar a los abogados de la parte acusada como parte de los delitos imputados.