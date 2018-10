Chávarry no dijo la verdad en el Congreso y Sánchez se lo aclara

"El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, desconoce la ley y me echa la culpa de la fuga del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi para salvarse, no le interesa el Ministerio Público", dijo el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde al enterarse de lo que Chávarry Vallejos dijo ante la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso al informar sobre la fuga de Hinostroza.

El fiscal de la Nación deslindó toda responsabilidad y culpó a Sánchez por no pedir oportunamente la detención del ex juez supremo.

Al respecto, Sánchez respondió que el 12 de julio solo solicitó el impedimento de salida del país porque no era posible pedir un detención, pues, por un lado, ese momento no había pruebas suficientes y la ley no lo permitía. Añadió que la Ley 27399 que regula las investigaciones preliminares de altos funcionarios públicos lo prohíbe expresamente. El artículo 2° de dicha norma señala que en el caso de los altos funcionarios públicos no se puede imponerles medida limitativa de derechos de detención preliminar.

Solo permite el impedimento de salida del país, allanamientos y/o decomiso de bienes o pruebas, levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Además, recordó que a partir del 20 de julio el fiscal de la Nación se abocó al caso y tampoco hizo nada. Incluso, el 26 de agosto es Chávarry quien presenta la acusación constitucional que luego fue aprobada por el Congreso.

"En ese expediente, él no se había apartado, recién lo hace el 17 de octubre y entonces actuamos de inmediato. Ya se aprobó la detención preliminar, la prisión preventiva y se inició el proceso de extradición", subraya Sánchez.

Denuncia pendiente

Sánchez denunció que en agosto presentó una denuncia ampliatoria contra Hinostroza y los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por nuevos hechos y organización criminal, que aún no se discute en el Congreso. "Envié un oficio al fiscal de la Nación donde le pido interceder al Congreso para saber el destino de la denuncia ampliatoria que incluye nuevos hechos, nuevas pruebas. La han puesto en suspenso", dijo.

Agregó que, según ley, él no se puede dirigir al Congreso. "La comunicación se realiza entre las cabezas de la institución, él tiene que comunicarse con el Congreso. Por eso, el parlamento remitió al fiscal de la Nación la acusación constitucional contra Hinostroza", anotó. La denuncia ampliatoria que presentó Sánchez recoge nuevos indicios y pruebas contra Hinostroza y desarrolla todo el delito de organización criminal, que pueden servir para lograr la extradición del exmagistrado hoy detenido en España. El Congreso debería responder a esa denuncia.

hostigan a fiscal pérez

En tanto, ayer se responsabilizó a Chávarry por la orden que la fiscal Lourdes Téllez, nombrada por él, dio al fiscal José Pérez para que explique "en 24 horas" la designación de su esposa en un organismo adscrito al Ministerio de Economía; lo que se considera un claro hostigamiento a quien lleva el caso que involucra a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, pues él no tiene que ver con la contratación y mañana debe sustentar la acusación.

Téllez fue designada coordinadora en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima recién el 25 de setiembre por el fiscal de la Nación.❧

