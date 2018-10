El miércoles o jueves el juez Concepción reanudaría audiencia

Cada día cuenta. Ayer, el juez Richard Concepción Carhuancho debió suspender la audiencia de prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y 11 de sus colaboradores.

Si el fiscal José Domingo Pérez Gómez cumple su parte: entregar a los abogados las copias faltantes de su pedido de prisión preventiva y precisar los cargos para cada uno de los 12 procesados, Concepción debería, hoy por la tarde, fijar fecha y hora para reanudar la audiencia.

La nueva audiencia podría desarrollarse el miércoles o jueves, a fin de que los abogados no vuelvan a plantear que les faltó tiempo para preparar la defensa.

El juez debió suspender la audiencia para no afectar el derecho de defensa, garantizar el debido proceso y no verse parcializado. Aunque esta interrupción podría conceder a los abogados el tiempo suficiente para que proceda la recusación en su contra, planteada por la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, y no seguir viendo este caso.

La abogada de Keiko Fujimori le pidió que se aparte y pase el expediente a otro juez, teniendo en cuenta lo resuelto por la 2a Sala Penal Nacional de Apelaciones, al revocar la detención preliminar habría favorecido la posición de la fiscalía.

Concepción rechazó la recusación y hoy debe elevar el expediente a la Sala de Apelaciones, competente en este caso, para que decida si lo ratifica o lo aparta totalmente del caso.

Dicho tribunal, integrado por los jueces César Sahuanay, Iván Quispe y María León Yarango, tiene tres días para resolver, por lo que podría hacerlo antes que se reanude la audiencia.

Juez Superior

En la audiencia, el fiscal Pérez Gómez reveló que sospecha de la imparcialidad de la jueza superior León Yarango y que ella no debió participar en la apelación de la prisión preliminar, por sus vínculos con el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo.

Jessica León es una jueza del Callao destacada a la Sala Penal Nacional. La República reveló que ella fue una de los magistrados que votaron a favor de la elección de Ríos como presidente de la Corte del Callao.

Si la fiscalía recusa a León Yarango o ella se inhibe, la recusación de Concepción Carhuancho se podría retrasar por días o semanas, dándole tiempo para resolver la prisión preventiva.

Audiencia

Keiko Fujimori y la mayoría de procesados a los que se ha pedido prisión preventiva estuvieron presentes en la audiencia. Solo faltaron Jaime Yoshiyama, que se encuentra en EE.UU, e Ytalo Pachas, que vive en provincias.

Los abogados defensores lograron suspender la audiencia al informar al juzgado que las copias impresas del pedido fiscal de prisión preventiva no estaban completas, le faltaban varias páginas, lo que les impedía preparar su defensa.

Además, lo que era más importante, que el fiscal no había individualizado los cargos para cada uno de los 12 procesados, sino que lo había hecho en forma global.

El fiscal se comprometió a entregar las copias faltantes el mismo domingo en la noche y presentar los cargos individualizados el lunes, hasta las 4:00 de la tarde, a fin de que la audiencia se reanude pronto.❧

Fiscal: La investigación por aportes de Odebrecht ya se formalizó

El fiscal José Domingo Pérez explicó que la investigación sobre los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular entró a una nueva etapa de investigación, por lo que la detención preliminar, que verá otro juez, ha quedado desfasada.

Debo “Mostrar mi sorpresa por el desconocimiento de la norma procesal penal de parte de los abogados de los imputados (...). Estamos en una prisión preventiva, estamos en una etapa ya formalizada de la investigación. Me gustaría regalarles el Código para que los abogados no nos hicieran dilatar…”, afirmó.

Los abogados recibieron las copias faltantes del requerimiento fiscal pasadas las 7:00 de la noche. Esperaron desde las 3:00 pm.