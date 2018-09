Debate entre Belmont y Reggiardo generó rechazo de candidatos

El debate entre Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont planteado inicialmente para este domingo a la misma hora del evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), generó el rechazo y la protesta de los otros candidatos a la alcaldía de Lima.

Lo calificaron como una falta de respeto que quiera realizar a la misma hora de la segunda parte del evento oficial. Por lo que en la noche, el propio Reggiardo colocó en su cuenta de Twitter un acta de la reunión de representantes de ambos partidos, asegurando que aún no definen la fecha de su encuentro.

A menos de una semana y media de las elecciones, los ánimos se caldearon cuando Reggiardo informó que los equipos técnicos de ambos postulantes tuvieron un primer acercamiento para concretar el encuentro en un horario que se superpone al debate programado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre las 7 y las 9:30 de la noche.

Pese a los cuestionamientos el candidato de Perú Patria Segura informó que la polémica con Belmont sería en una actividad programada con anticipación para este domingo en Barrios Altos.

Por su parte, Belmont señaló que el debate organizado por el JNE está mal estructurado pues no pueden participar los 20 candidatos. Refirió que no es difícil exponer sus propuestas en un minuto, lo que consideró como una burla a los electores pues las propuestas deben ser bien explicadas y sustentadas.

Mientras Reggiardo y Belmont desplegaban sus campañas en radios y canales de TV promocionando su debate, que aún no tiene hora ni lugar confirmado, la molestia de los demás candidatos se hacía más evidente.

Uno de los más efusivos fue Daniel Urresti (Podemos Perú), quien dijo que "es la más grande falta de respeto hacia los electores, es un boicot, un debate bamba".

Belmont - Urresti

No conforme con ello, Urresti se las ingenió para aparecer sorpresivamente en una actividad de Ricardo Belmont (Perú Libertario) en la Plaza San Martín, encarándolo por el encuentro con Reggiardo.

"Los vecinos y los candidatos queremos escuchar sus propuestas y eso está bien, lo que está mal es que lo hagan a la hora del debate oficial", le increpó.

En respuesta, Belmont dijo que "estoy dispuesto a debatir desde las 5 de la mañana a las 7 de la noche, antes que empiece el debate oficial", dejando la decisión de la hora en manos de Reggiardo.

"No creo que Renzo se levante a las 5 de la mañana", sostuvo Urresti, pidiéndole a Belmont que le permita participar en el debate.

"Yo sé que van a necesitar tiempo para explicar sus propuestas, pero le pedimos que nos acepten debatir, con que nos den tres o cinco minutos es suficiente", apuntó.

El exministro del Interior insistió con la hora del debate. "Le pido que le diga (a Reggiardo)que no va debatir a la hora del debate oficial", dijo.

Dirigiéndose a uno de sus asistentes, Belmont comentó en voz alta: "Este cree que yo soy del Ejército y me está dando una orden".

Urresti le aclaró que no era una orden, sino un pedido. Ante ello Belmont le porfió: "No voy a debatir en el horario del JNE".

Eso satisfizo al exministro del Interior, quien llegó a decir: "Perfecto, eso es lo que quería escuchar".

La República se comunicó con el equipo de campaña del candidato de Perú Patria Segura, que informó que el domingo en la mañana tienen programado reunirse con un grupo de jóvenes y a partir de las 3 de la tarde estarán en Barrios Altos. Añadió que desde ese momento podría realizarse el encuentro.

Sin embargo, manifestaron que eso dependerá de los acuerdos a los que lleguen los equipos técnicos, que son los encargados de definir la hora exacta y los términos del debate, lo que sí descartaron es la posibilidad de que se sumen otros candidatos.

Las críticas

El candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, inicialmente dijo que se presentaría en el debate entre Reggiardo y Belmont. Sin embargo, en la tarde calificó como un desliz decir que irá a ese debate.

Corrigió su posición afirmando: "No voy a hacerles el juego antidemocrático a Belmont y Reggiardo". Añadió que respeta el acuerdo firmado con los demás candidatos.

Gustavo Guerra García, candidato de Juntos por el Perú, invocó a los medios de comunicación a no transmitir dicho evento, al que calificó como un “circo”.

“Basta ya, el hermanito y el hermanón quieren amarrar la elección y repartirse Lima como si fuese un programa de televisión, y no debemos permitirlo”, expresó en un pronunciamiento.

Consideró que son dos caras de la misma moneda y "no debaten porque no tienen propuestas; no se atacan porque son los siameses de esta elección. El hermanito y el hermanón”.

En la tarde, los candidatos Enrique Cornejo (Democracia Directa), Roberto Gómez Baca (Vamos Perú) y Julio Gagó hicieron un plantón frente al JNE y enviaron un documento a ese organismo pidiendo que se pronuncien contra el debate paralelo del domingo.

Gómez Baca consideró que es un boicot contra los candidatos que sí cumplen su palabra al firmar el acuerdo del Pacto Ético Electoral.

Cornejo aseveró que no se puede pasar por encima de las normas y los acuerdos.

"Si queremos ser autoridad debemos dar el ejemplo y hacer que las reglas de juego se cumplan. No podemos tolerar los engreimientos ni caprichos de los candidatos Belmont y Reggiardo", señaló.

Cornejo propuso que, en adelante, quienes incumplan las normas deben ser excluidos de la contienda electoral y lamentó que el convenio firmado no tenga la fuerza legal que le permita sancionar con severidad.

Para el presidente del JNE, Víctor Ticona, el debate paralelo atenta contra el derecho a la información que tiene el electorado pues puede dividir la atención de los ciudadanos, "lo que conllevaría a que no se informen adecuadamente de las propuestas de los postulantes".

Anotó que es una falta de respeto a las demás organizaciones que suscribieron el Pacto Ético Electoral. Agregó que los candidatos tienen derecho a participar en debates, pero sin entorpecer el que se ha programado.

Ticona Postigo pidió a las fuerzas políticas llevar adelante una campaña limpia, en la que predomine la exposición de propuestas ejecutables en lugar de agravios.

Datos

- Temor. Para el aspirante al sillón municipal por el PPC, Alberto Beingolea, Reggiardo y Belmont temen ser puestos al descubierto.

- Preguntas. "Los dos se mueren de miedo de contestar lo que hay que preguntarles en la cara", aseguró, deslizando que deben haber coordinado qué se consultarán.

- Rechaza. Manuel Velarde se sumó a los cuestionamientos al debate paralelo de Belmont y Reggiardo.