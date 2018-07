Testigos hunden a Ponce en el caso de certificado falso de estudios

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, informó que a más tardar en 20 días tendrán listo el informe final del caso de los estudios presuntamente falsos de la fujimorista Yesenia Ponce.

Ayer, precisamente, se llevó a cabo una sesión extraordinaria para que los testigos de este caso expongan sus alegatos y Ponce responda por la grave acusación respecto a que habría pagado 10 mil soles para obtener su certificado de estudios falso, entre otras irregularidades que habría cometido la parlamentaria.

PUEDES VER Yesenia Ponce: autoridades de su supuesto colegio desconocen visados de certificado

Además, se ha revelado que los presuntos compañeros de aula, así como profesores de la fujimorista, no existirían.

Ella fue la que ordenó

En la mencionada sesión se presentó Aldo Rodríguez Sánchez, quien ratificó que Yesenia Ponce le pidió que deposite en una agencia del Banco de la Nación los 10 mil soles y que luego él le entregó el voucher a la fujimorista.

Rodríguez Sánchez es padre de Aldo Rodríguez Uceda, excolaborador de Yesenia Ponce.

Este último también asistió en la Comisión de Ética y ratificó la versión de su padre. No obstante, al ser cuestionado sobre por qué no llamó su atención el hecho de que la fujimorista realice este depósito, su excolaborador respondió que Ponce realizaba este tipo de depósitos. "Maneja muchísimo dinero", agregó, y no dio más detalles.

Los 'fantasmas'

Esther Ayala Campos y Manuel Ojeda Campos, supuestos profesores de Ponce, negaron haberle enseñado pues no se dedican a la docencia. Campos es enfermera y Ojeda vende accesorios para mascotas. Ambos afirmaron estar indignados porque se les quiere involucrar en un caso en el que no tienen nada que ver.

En otro momento también se presentó Medalid García Pardo, directora de la UGEL 04. Ella afirmó que no reconoce los visados del certificado de estudios presentados por la fujimorista y que estos documentos no cumplen con los lineamientos de la institución que representa.

Janet Sánchez, la presidenta de la comisión, dijo que a más tardar en 20 días tendrá el informe listo, pero no descartó que lo pueda culminar antes.

Asimismo, precisó que los otros invitados que no asistieron podrán dar su testimonio por escrito y que la información adicional que brinde Yesenia Ponce será completamente cotejada por la comisión.

¿Quién fue su mejor amigo?

- Janet Sánchez le preguntó a la fujimorista quién era su mejor amigo en el colegio. Sin embargo, Ponce comenzó a llorar y pidió una sesión reservada, mas no tuvo respaldo. Es más, dijo que sus compañeros del colegio no quieren declarar ante Ética por temor.

- Según Ponce, todas estas denuncias en su contra son falsas. Además, negó haber querido sobornar al evangélico Juan Carlos Gonzales para que archive su caso en Ética cuando él era el presidente de ese grupo.