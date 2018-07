Keiko Fujimori es seguidora de 14 ‘fujitroles’ que difaman a opositores y periodistas

Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016, la excandidata Keiko Fujimori aseguró que su partido utilizaba las redes sociales solo para publicitar sus acciones proselitistas. “En Fuerza Popular usamos las redes sociales para promover nuestras actividades. Lo que hacemos es transmitir nuestros encuentros y el cariño de la población”, aseguró. Sin embargo, el congresista de Peruanos por Kambio (PPK) Carlos Bruce denunció que seguidores de Fuerza Popular conocidos como ‘fujitroles’ lo habían atacado y que lograron el cierre de su cuenta de Facebook. Keiko Fujimori, una vez más, declaró que su agrupación no tenía ‘fujitroles’. “Rechazo que alguien de mi partido esté detrás de esta y otras denuncias en redes sociales”, dijo.

La República identificó hasta 14 cuentas anónimas de ‘fujitroles’ en Twitter que la ex candidata sigue permanentemente (ver infografía), lo que implica que está a favor o aprueba los contenidos. En dichas cuentas sus autores atacan, insultan y amedrentan a los opositores de la lideresa de Fuerza Popular.

Por ejemplo, el furibundo “El Pulmón de Susan”, que tiene 15 mil seguidores, entre ellos Keiko. Al igual que el resto de ‘fujitroles’ que mencionaremos a lo largo del siguiente informe, suele bombardear con difamaciones y humillaciones a políticos, periodistas y entidades estatales o internacionales que critican a Fuerza Popular, a sus congresistas y a Keiko Fujimori.

En el siguiente mensaje, “El pulmón de Susan” se la emprende contra los periodistas Claudia Cisneros, Rosa María Palacios y Marco Sifuentes, opositores al fujimorismo.

“¿Quién quiere leer a La Loca Cisneros? Nadie. ¿Ver el somnífero que es el espacio de La Morsa Palacios? Nadie. ¿Leer al 'freaky' SINfuentes y a sus amixers, los blogueritos? Nadie. En la calle, a estos patas, la gente no les invitaría ni una gaseosa. ¿Leerlos? ¡Bah!”

“Catarsis y Harakiri” (@blogcyh), que cuenta con 18,6 mil seguidores, recomienda no votar por el candidato para el municipio de Lima Manuel Velarde, político que demuestra en las redes sociales su rechazo a Fuerza Popular y al régimen dictatorial noventero de Alberto Fujimori. Escribe “Catarsis y Harakiri”: “Aún no sabemos por quién votar para la Municipalidad de Lima, pero si tenemos clarísimo por quién NO VOTAR. #Velarde descartado desde el inicio”.

“MarPan” arremete contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien ha demostrado firmeza frente a las presiones de los congresistas de Fuerza Popular. Además, contra el movimiento político de izquierda Nuevo Perú. “La doble moral de esos abanderados hace que nada les importe mientras puedan seguir facturando”, escribe.

Malcom_x1x1x, con 3 mil seguidores, insultó a América Televisión y al ministro de Educación, Daniel Alfaro, cuando este último se presentó en el programa Cuarto Poder y afirmó que las mujeres y hombres deben tener igualdad de oportunidades. “Canal corrupto y mermelero día y noche es usado como caja de resonancia de la agenda opensociety sionista @MineduPeru encima este ministro cabro que solo falta que se ponga falda”, escribe el sujeto, seguido por la aspirante presidencial Keiko Fujimori.

“Ángeles” vomita su rabia contra la lideresa del partido Nuevo Perú, Verónika Mendoza, insultándola a ella y a su padre. Y, como no puede ser de otra manera, defiende a Keiko Fujimori. Tres botones para muestra: “Veronika Mendoza: lo que es un delito es irte a estudiar a Francia con la plata de un minero ilegal, o sea, tu padre, que contaminó el medio ambiente”. "#VerónikaMendoza si en muchas comisiones y fiscalías no te prueban el delito, no porque tú lo digas se va a convertir en tal, bruta”. “Verónika Mendoza dice que prescribió el delito de los estudios de #Keiko. Pensé que cuando algo se investigaba no era delito, ¿o sí?”

Seguidores del odio

“YoKreo”, otra de las cuentas que sigue con entusiasmo Keiko Fujimori, difama a los periodistas Rosa María Palacios, Santiago Pedraglio y Luis Davelouis, comparándolos con el cabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Polay Campos.

María Iracema (@MarianoCaviar) difama al padre y a la madre de la conocida tuitera Patricia Gamarra Brescia, quien suele criticar a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, de la siguiente manera: “#Patricia hija de corrupto, tu mamá Pilar y la mafia de Orellana”. Además, la foto que encabeza el Twitter de este ‘fujitrol’ es una imagen de Patricia Gamarra y su padre el ex congresista Ernesto Gamarra.

Iracema también calumnia al periodista y escritor Juan Manuel Robles tildándolo de “pro terrorista”, solo porque escribió: “Le temo más a Mulder y a la jauría congresal que a Morote (terrorista senderista). Morote odió seguramente y aún odia la democracia, pero no está en condiciones de hacer leyes contra ella”. Fue en referencia a la salida de prisión de Osmán Morote.

“Hincha Precolombino” tiene como tuit principal un brutal ataque a numerosos periodistas, procuradores, caricaturistas, actores y medios de comunicación; todos opositores a Fuerza Popular. Este trol etiqueta a otros fujitroles y a la cuenta “Jóvenes con Keiko”. Se trata de una elaborada fotografía llamada: “Premios Nacionales de Mermelerismo”, lo que aprovecha para fustigar a los periodistas que no le gustan a su jefa: “#MermeOrata: Claudia Cenizas” (Claudia Cisneros); “#MermeGranola: Paola Ujas” (Paola Ugaz); “#MermeSicario: Augusto (Augusto Álvarez Rodrich) y Sol (Sol Carreño)”; “#MermeFaite: “Ángel Sunat Paz” (Ángel Páez); “Pedro Salitre” (Pedro Salinas)”; “#MermePayaso: Heduardo Dramas” (Eduardo Rodríguez)”, y “Carlín Cobarde Tocar” (Carlos Tovar). “#MermeConchito (los de fondo): Mónica” (Mónica Sánchez); “Gustavo Malo” (Gustavo Bueno); “Christian Thorcido” (Christian Thorsen); “#MermeGallinazo: Carlos Rivera Guerra” (Carlos Rivera Paz); “Ronald Lady Gasmarra” (Ronald Gamarra); “Gloria Canas Garras” (Gloria Cano), y “Rocío Silvó Santidice” (Rocío Silva Santiesteban)”.

Los fujitroles seguidos por Keiko se retuitean entre ellos formando una nefasta cadena de veneno cuya misión es dejar por los suelos a todo aquel que ose criticar al fujimorismo. Nada es gratis.

Despilfarro

La República dio a conocer hace unos días que el actual Congreso gasta 509 mil soles al mes en el área de comunicaciones. Christian Peralta, el jefe de comunicaciones del Parlamento y hombre de confianza de Keiko, detalló en una rueda de prensa que la actual gestión reforzó el área de redes sociales.

El estilo de Walter Jibaja es el estilo de los ‘fujitroles’

- El secretario general del Comité de Lima Centro y Oeste de Fuerza Popular (Limaco), el coronel EP en retiro Walter Jibaja Alcalde, tiene a su servicio un equipo de redes sociales a tiempo completo.

- En un video oficial de una actividad interna de Fuerza Popular, Jibaja, actual jefe de Seguridad del Congreso, reconoce públicamente la actuación de su equipo de redes sociales, los felicita por su "intensa actividad" durante "día y noche" y pide a los asistentes ofrecerles un aplauso por su labor.

- Walter Jibaja, especialista en operaciones psicosociales, forjado durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (1990-2000), también tiene una intensa actividad en sus cuentas de Facebook y Twiiter.

- “Ojalá madre naturaleza haga su trabajo y extinga a este tipo de periodista. Perú merece mejor gente, no a los Montesinos, las RMP (Rosa María Palacios), abimaeles", escribió. Uno de los seguidores de WalterJibaja, por supuesto, es la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.