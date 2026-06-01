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Notas de Prensa

¡Música, alegría y esperanza! Así se vivió la gran caminata por la educación

Entre aplausos, arengas y música, más de 3 mil personas participaron en la Caminata por la Educación, organizada por Fe y Alegría Perú.

La movilización reunió a estudiantes, docentes y voluntarios en Lima. Fuente: difusión.
La movilización reunió a estudiantes, docentes y voluntarios en Lima. Fuente: difusión.
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En el Perú, miles de escolares todavía enfrentan enormes desafíos para acceder a una educación de calidad, especialmente en las zonas más alejadas del país. No obstante, y según datos recientes del Ministerio de Educación, si bien hay avances, persisten brechas de infraestructura, conectividad y acceso, con alarmantes niveles de aprendizaje por debajo de lo satisfactorio.

Frente a esta realidad, más de 3 mil personas, incluyendo aliados como el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Organizaciones Gubernamentales, civiles y sociales, participaron de la gran Caminata por la Educación organizada por Fe y Alegría Perú, en el marco de sus 60 años de trabajo a favor de una educación pública de calidad con equidad.

Energía, convicción y compromiso

Desde tempranas horas de la mañana, la avenida Arequipa reunió a estudiantes, docentes, familias completas y voluntarios quienes llegaron con polos representativos, globos y carteles con mensajes de esperanza y compromiso por la educación. Muchos no dejaban de tomarse fotografías mientras avanzaban por una de las avenidas más importantes de Lima.

caminata-por-la-educacion

Se destaca el compromiso de cerrar las desigualdades educativas y promover oportunidades para los sectores más vulnerables. Fuente: difusión.

La energía se hizo sentir durante todo el recorrido. La movilización reunió a representantes de 37 instituciones educativas de Lima y Callao, de las 245 que se tiene Fe y Alegría a nivel Nacional, quienes recorrieron desde la cuadra 5 hasta la 26 de la Av. Arequipa para recordar que la educación sigue siendo una deuda pendiente para miles de niños y jóvenes del país.

Durante la jornada también participaron docentes, directivos y organizaciones aliadas que se sumaron al llamado para no normalizar las desigualdades en el acceso a la educación y seguir impulsando oportunidades para los sectores más vulnerables.

“Fe y Alegría nació para resguardar el derecho universal a la educación y en el Perú a una educación pública de calidad con equidad. Nuestra caminata reunió a la gran familia de nuestro movimiento y a muchas personas que se suman al sueño de que nadie quede atrás en su trayectoria educativa”, expresó el director general de Fe y Alegría del Perú, P. Ernesto Cavassa, S.J.

La caminata no solo celebró seis décadas de trayectoria, sino que también dejó un mensaje claro: la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar vidas, reducir desigualdades y construir un mejor futuro para miles de niños y jóvenes peruanos.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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