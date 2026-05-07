Juntos Transformamos Escuelas: P&G Perú conmemora su 70 aniversario impulsando la educación

Desde el 20 de abril hasta el 10 de mayo, por cada compra, P&G donará S/1 a la red United Way Perú.

Desde el 20 de abril hasta el 10 de mayo, por cada compra, P&G donará S/1 a la red United Way Perú.

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En un país como el Perú, donde más de la mitad de los niños de diez años no pueden leer ni entender un texto sencillo, según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA 2024), la educación digna y de calidad resulta prioritaria en la agenda pública. Por ello, cada vez más empresas del sector privado apoyan esta causa común, como es el caso P&G (Procter & Gamble), quienes presentan la campaña social "Juntos Transformamos Escuelas".

“Esta iniciativa busca convertir las decisiones de compra habituales en un apoyo directo para mejorar la infraestructura y calidad educativa de escuelas públicas que carecen de espacios adecuados para el aprendizaje y el esparcimiento”, señala Mónica Fernández de Soto, Directora de Asuntos Corporativos del Clúster Pacífico (Chile, Colombia y Perú) de P&G.

La campaña, que se ejecutará del 20 de abril al 10 de mayo, permitirá que los consumidores apoyen de forma sencilla en la mejora de la educación. Por la compra de productos de las marcas H&S, Pantene, Herbal Essences, Ariel y Downy en tiendas de plazaVea a nivel nacional o por la web, se estará contribuyendo directamente a la educación de niños y niñas de la red de United Way Perú.

Por una parte, P&G donará S/1 por cada uno de los productos comprados de las marcas participantes. Adicionalmente, al cierre de la campaña, P&G donará productos de sus marcas, los cuales serán distribuidos entre los colegios que forman parte de la red de United Way Perú.

“Contamos con una historia de más de 20 años junto a P&G, llevando bienestar a las comunidades y poblaciones que lo necesitan. Esta gran campaña, si bien cuenta con el apoyo de las compañías, también quisimos involucrar y hacer protagonistas a las personas. Les sumamos un compromiso poderoso a las compras que se realizan cotidianamente, convirtiendo a los consumidores en una parte fundamental”, indica Alessandra Leverone, Directora Ejecutiva de United Way Perú.

Este apoyo por parte de las compañías involucradas es complementado con acciones adicionales, enfocadas en dos ejes centrales:

Impacto Ambiental: Mediante un proceso de economía circular, se transformará plástico duro en materiales y elementos para complementar espacios internos y externos de las instituciones educativas. Además, se implementarán estaciones de reciclaje y programas educativos para sensibilizar a los estudiantes sobre la correcta gestión de residuos.

Impacto Social y Educativo: Se implementarán programas de acompañamiento pedagógico y talleres especializados para docentes que promuevan la lectura por placer en los niños, además de la entrega de libros infantiles.

Esta visión integral se condice con las acciones y propositiva que tiene P&G en el Perú, según señala Fernández de Soto: "En P&G Perú celebramos 70 años de presencia en el país, y nuestra labor siempre ha ido más allá de ofrecer productos de alta calidad, ya que buscamos generar un impacto positivo y sostenible en cada comunidad donde nos encontramos presentes. Con 'Juntos Transformamos Escuelas', trabajamos con la convicción de que cada gesto cuenta para mejorar vidas, asegurando que nuestras marcas aporten bienestar a los niños y niñas en sus espacios de aprendizaje, que es donde se construye el futuro del país".

Para consolidar este modelo de apoyo, al finalizar la campaña se llevarán a cabo jornadas de voluntariado corporativo. Equipos de P&G y plazaVea se trasladarán a las instituciones educativas beneficiadas para realizar actividades de asistencia y mejora de los espacios, así como entrega de donaciones, llevando el impacto de la campaña desde el punto de venta hasta el corazón de las escuelas.

“Estas iniciativas conjuntas demuestran cómo los aliados comerciales pueden convertirse también en aliados para generar un impacto positivo en las futuras generaciones del país. Desde plazaVea, reafirmamos nuestro compromiso con el país, no solo ofreciendo productos de calidad a precios bajos, sino también contribuyendo al desarrollo integral del mismo, donde la educación cumple un rol fundamental”, finaliza el representante de plazaVea.