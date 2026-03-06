HOYSuscripcion LR Focus

Mancomunidad Regional Amazónica anuncia doble edición de la ExpoAmazónica 2026 para impulsar el desarrollo de la Amazonía

La Mancomunidad Regional Amazónica (MRA) anunciará la ExpoAmazónica 2026 en dos ediciones para promover la economía, el turismo y las oportunidades de negocio en la Amazonía peruana.

La primera edición se llevará a cabo del 29 de abril al 2 de mayo en Cusco. Fuente: Difusión.
La Mancomunidad Regional Amazónica (MRA) anunció oficialmente que la ExpoAmazónica 2026 se realizará en dos ediciones, con el objetivo de fortalecer la promoción económica, productiva y turística de la Amazonía peruana, así como ampliar las oportunidades de negocio para emprendedores y productores de la región.

De acuerdo con lo informado por la MRA, la primera edición se desarrollará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026 en la ciudad de Cusco, mientras que la segunda edición tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre de 2026 en la región Ucayali.

La decisión de realizar dos ediciones responde al interés de fortalecer el posicionamiento de la ExpoAmazónica como la principal plataforma de promoción de la Amazonía, permitiendo ampliar la participación de productores, emprendedores, empresas, inversionistas y operadores turísticos de las regiones amazónicas.

La Mancomunidad Regional Amazónica destacó que la ExpoAmazónica 2026 contará con una variada agenda que incluirá feria comercial amazónica, ruedas de negocios nacionales e internacionales, exposición de cadenas productivas, foros y conferencias especializadas, así como espacios de promoción turística y cultural, orientados a dinamizar la economía regional y generar nuevas oportunidades para los productores amazónicos.

Asimismo, se informó que la organización del evento se realizará en articulación con entidades del Gobierno nacional, gobiernos regionales, sector privado, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.

La MRA resaltó que la ExpoAmazónica se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del país para visibilizar el potencial productivo, cultural y turístico de la Amazonía, contribuyendo al desarrollo sostenible de sus territorios y al fortalecimiento de sus economías locales.

