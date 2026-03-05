HOYSuscripcion LR Focus

Gestión ante el Congreso para asegurar financiamiento y ejecución de la megaobra

El gobernador de Junín busca blindar el presupuesto y sostener peajes sociales en el centro del país.

Cárdenas impulsa dos leyes por la NCC. Fuente: Difusión.
Cárdenas impulsa dos leyes por la NCC. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de garantizar el financiamiento de la Nueva Carretera Central (NCC), el gobernador regional de Junín, presentó ante la Comisión de Transportes del Congreso dos iniciativas legislativas elaboradas con sustento técnico y elevadas por la Comisión Multisectorial del proyecto.

La propuesta fue expuesta en una reunión de trabajo con el congresista Juan Carlos Mori, donde Cárdenas señaló que la Comisión acudió a plantear salidas concretas para evitar que la obra se paralice por falta de recursos y para asegurar un cronograma de ejecución en modalidad “Fast Track”.

El primer proyecto de ley plantea un Endeudamiento Especial para la NCC, con una arquitectura financiera extraordinaria que permita iniciar el impulso de la obra con una inyección inicial de S/ 5,000 millones entre 2027 y 2028, sin recurrir a deuda en el primer año.

La iniciativa también autoriza la emisión de bonos soberanos desde 2028 para cubrir el saldo neto del CAPEX, con un esquema de amortización a 30 años desde la etapa operativa, y con participación de un fideicomiso macroregional que concentre recursos específicos del proyecto.

Fondo de Inclusión

El segundo proyecto propone crear el Fondo de Inclusión Vial (FIV), un mecanismo solidario similar al FOSE, que recaudaría un aporte en seis regiones beneficiarias durante 20 años (2027–2047), con una meta de S/ 250 millones anuales destinados al fideicomiso de la NCC.

Para evitar impactos en la economía popular, el FIV incorpora salvaguardas: tope máximo de 1.5% del recibo, exclusión de hogares vulnerables (beneficiarios FOSE) y de consumos residenciales menores a 30 kWh/mes; además, Osinergmin calcularía y ajustaría trimestralmente la alícuota.

La Comisión Multisectorial informó, además, que el equipo técnico de Junín —integrado por Jesús Capcha Carbajal y Alex Astuhuamán Suasnabar— participará este 5 de marzo en una nueva reunión para conocer la línea de tiempo de la NCC que será presentada por el MEF y el MTC.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

