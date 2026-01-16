HOYSuscripcion LR Focus

Puerto de Eten avanza a paso firme y apunta a transformar la logística del norte del país

Lambayeque recibió la visita del Grupo Guidry (Estados Unidos).


Durante la reunión con el gobernador regional de Lambayeque, se evaluaron los avances del proyecto, que ha conseguido la Viabilidad Técnica Portuaria Temporal y una hoja de ruta clara hacia su finalización en 2030.
El nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Eten continúa consolidándose como uno de los proyectos estratégicos más importantes del norte del país, tras la visita de Michael Guidry, presidente ejecutivo del Grupo Guidry (Estados Unidos) y de Guidry Port Services, quien ratificó el interés de inversión y la confianza de los capitales norteamericanos en su desarrollo.

La delegación fue recibida por el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, junto a autoridades regionales y representantes de Port Nexus, socio estratégico local del proyecto, con quienes se sostuvo una reunión de trabajo para evaluar los avances y reafirmar la alianza público-privada. Durante el encuentro, se destacó que el proyecto cuenta con una hoja de ruta clara y en ejecución, habiendo superado los estudios preliminares y obtenido la Viabilidad Técnica Portuaria Temporal otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional, así como la reserva temporal del área acuática y franja ribereña en 2025.

El Terminal Portuario Multipropósito de Eten se afianza como un proyecto estratégico en el norte del Perú tras la visita de Michael Guidry, quien reafirmó la confianza de los inversores estadounidenses.

La hoja de ruta contempla como siguientes hitos la obtención de la viabilidad definitiva, la habilitación portuaria y la autorización para el inicio de obras, proyectándose el comienzo de la etapa de construcción en 2030. El inversionista resaltó el alto potencial estratégico de Eten por su ubicación geográfica, conectividad logística y compromiso institucional del Gobierno Regional.

El proyecto contempla una inversión estimada de USD 527 millones, una capacidad superior a 8 millones de toneladas anuales y beneficiará a más de 4 millones de habitantes del norte y nororiente del país, posicionando a Lambayeque como un nuevo eje logístico nacional.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Aeropuerto de Chinchero: juez de EE.UU. declara a Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral de US$91 millones

Comunidades de Cusco advierten que tomarían Machu Picchu por lento avance del Aeropuerto de Chinchero

