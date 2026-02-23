Volkswagen vuelve a las olas como sponsor oficial de Señoritas Open Pro 2026

El surf vuelve a tomar protagonismo en el verano peruano con la realización del Señoritas Open Pro 2026, una de las competencias más relevantes del calendario internacional de la World Surf League (WSL) en Sudamérica, que se desarrollará del 25 al 28 de febrero en la emblemática Playa Señoritas, en Punta Hermosa. En esta nueva edición, Volkswagen se suma nuevamente como sponsor oficial, reforzando su vínculo con el deporte, el mar y una comunidad que comparte valores como la libertad, la aventura y la pasión por las olas.

Parte del circuito WSL, el Señoritas Open Pro se distingue por su alto nivel competitivo y por reunir a destacados surfistas nacionales e internacionales en categorías masculinas y femeninas, consolidando al Perú como uno de los escenarios clave del surf regional y un punto de referencia dentro del ranking sudamericano.

Más allá del ámbito deportivo, el campeonato genera un impacto positivo en la economía y el turismo local, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía y los servicios en el litoral sur de Lima. Asimismo, el evento contribuye a posicionar al surf como una plataforma de integración social, promoviendo la vida saludable y el vínculo de las nuevas generaciones con el mar.

La participación de Volkswagen responde a una visión de marca orientada a acompañar experiencias auténticas, donde el movimiento, la exploración y la conexión con la naturaleza son protagonistas. En esa línea, la automotriz no solo auspicia la competencia, sino que también impulsa iniciativas que acercan al público, a los deportistas y a la cultura surf.

Como antesala al torneo, la marca viene desarrollando la segunda temporada de Volkswagen Sessions, una serie de contenidos audiovisuales protagonizados por surfistas peruanos que competirán en distintas categorías del campeonato. Las entrevistas se realizan a bordo de la Volkswagen T-Cross, modelo oficial del Señoritas Open Pro 2026.

Para Fabiola Rodríguez, gerente de marca Volkswagen, esta participación responde a una coherencia natural entre la marca y el espíritu del campeonato. “El surf representa libertad, pasión y una conexión genuina con el entorno, valores que forman parte del ADN de Volkswagen. Ser sponsor del Señoritas Open Pro nos permite acompañar a los deportistas, contar sus historias y conectar con comunidades que viven el movimiento y la aventura como parte de su día a día”, señaló.

Por su parte, Lucas Garrido-Leca, bicampeón nacional de longboard y embajador de Volkswagen Perú, destacó la importancia del respaldo de las marcas al desarrollo del deporte. “El apoyo de empresas comprometidas con el surf es fundamental para el crecimiento de la disciplina en el país, porque impulsa competencias de alto nivel, da visibilidad a los atletas y fortalece una cultura de respeto por el mar y la naturaleza”, afirmó.

Playa Señoritas es considerada una de las sedes más representativas del circuito WSL en el país, tanto por la calidad y consistencia de sus olas como por su cercanía con una comunidad profundamente vinculada al surf.

En línea con esta relación con el entorno, el campeonato y las marcas auspiciadoras promueven prácticas de cuidado ambiental, fomentando la limpieza de playas, el respeto por los ecosistemas marinos y la conciencia sobre la importancia de preservar los espacios naturales donde se desarrollan estas competencias. El Señoritas Open Pro 2026 se desarrollará del 25 al 28 de febrero en Playa Señoritas, en Punta Hermosa. El ingreso es libre para el público. La competencia se realizará desde las 8:00 a.m. y el programa incluirá activaciones de marcas, espacios recreativos, acciones de concientización ambiental, limpieza de playas y expresiones artísticas locales, convirtiendo al campeonato en una verdadera celebración del surf y la cultura costera. El acceso se realizará por las vías regulares hacia Playa Señoritas en Punta Hermosa.