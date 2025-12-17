HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿A qué hora juega PSG vs Flamengo por la Copa Intercontinental?
¿A qué hora juega PSG vs Flamengo por la Copa Intercontinental?     ¿A qué hora juega PSG vs Flamengo por la Copa Intercontinental?     ¿A qué hora juega PSG vs Flamengo por la Copa Intercontinental?     
Notas de Prensa

Caja Arequipa recibe por segundo año consecutivo el Premio Nacional “RENAVOL” 2025 en voluntariado corporativo

La iniciativa premiada, “Ser Voluntario es Ser Agradecido”, promueve la educación financiera y el empoderamiento económico, beneficiando a poblaciones vulnerables a través de programas innovadores.

La ceremonia celebra el impacto del voluntariado en la construcción de un Perú más inclusivo y solidario. Fuente: Difusión.
La ceremonia celebra el impacto del voluntariado en la construcción de un Perú más inclusivo y solidario. Fuente: Difusión.

Caja Arequipa ganó por segundo año consecutivo el Reconocimiento Nacional de Buenas Prácticas de Voluntariado – RENAVOL 2025, otorgado por el Presidente de la República, consolidando así su liderazgo con iniciativas que promueven el desarrollo social y la inclusión financiera en el país.

La iniciativa galardonada en la categoría corporativa es “Ser Voluntario es Ser Agradecido”, con la que Caja Arequipa contribuye al empoderamiento económico y la educación financiera, mediante los programas Finanzas para Todos, Kallpa Warmi y Aprende Emprende, orientados a generar mayores oportunidades para poblaciones vulnerables.

La ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno y con la participación del presidente de la República, reunió a más de 700 voluntarios provenientes de diversas organizaciones del país, reafirmando el valor del voluntariado como expresión solidaria, fuerza transformadora y motor de participación ciudadana.

Con este reconocimiento, Caja Arequipa reafirma su compromiso con el voluntariado corporativo como una herramienta clave para cerrar brechas, promover la inclusión financiera y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, agradeciendo especialmente a sus voluntarios por su vocación solidaria y su impacto transformador en la vida de miles de familias.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Caja Arequipa enciende la Navidad con el primer árbol interactivo del país

Caja Arequipa enciende la Navidad con el primer árbol interactivo del país

LEER MÁS
Caja Arequipa presenta en la Cumbre Perú Sostenible 2025 su modelo de sostenibilidad integral en los frentes económico, social y ambiental

Caja Arequipa presenta en la Cumbre Perú Sostenible 2025 su modelo de sostenibilidad integral en los frentes económico, social y ambiental

LEER MÁS
Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defontana alista despliegue de soluciones con IA para duplicar sus operaciones al 2026

Defontana alista despliegue de soluciones con IA para duplicar sus operaciones al 2026

LEER MÁS
Educación superior en el Perú: la IA permite anticipar casos de abandono con hasta 90% de precisión y reducir la deserción en 20%

Educación superior en el Perú: la IA permite anticipar casos de abandono con hasta 90% de precisión y reducir la deserción en 20%

LEER MÁS
Alto Trujillo se prepara para su participación en la Segunda Feria Nacional del Pan 2025

Alto Trujillo se prepara para su participación en la Segunda Feria Nacional del Pan 2025

LEER MÁS
UCSM adquiere moderna infraestructura educativa en el sector de Vallecito y la convertirá su nueva sede

UCSM adquiere moderna infraestructura educativa en el sector de Vallecito y la convertirá su nueva sede

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Notas de Prensa

Defontana alista despliegue de soluciones con IA para duplicar sus operaciones al 2026

Educación superior en el Perú: la IA permite anticipar casos de abandono con hasta 90% de precisión y reducir la deserción en 20%

Alto Trujillo se prepara para su participación en la Segunda Feria Nacional del Pan 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025