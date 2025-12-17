Caja Arequipa recibe por segundo año consecutivo el Premio Nacional “RENAVOL” 2025 en voluntariado corporativo

La ceremonia celebra el impacto del voluntariado en la construcción de un Perú más inclusivo y solidario. Fuente: Difusión.

Caja Arequipa ganó por segundo año consecutivo el Reconocimiento Nacional de Buenas Prácticas de Voluntariado – RENAVOL 2025, otorgado por el Presidente de la República, consolidando así su liderazgo con iniciativas que promueven el desarrollo social y la inclusión financiera en el país.

La iniciativa galardonada en la categoría corporativa es “Ser Voluntario es Ser Agradecido”, con la que Caja Arequipa contribuye al empoderamiento económico y la educación financiera, mediante los programas Finanzas para Todos, Kallpa Warmi y Aprende Emprende, orientados a generar mayores oportunidades para poblaciones vulnerables.

La ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno y con la participación del presidente de la República, reunió a más de 700 voluntarios provenientes de diversas organizaciones del país, reafirmando el valor del voluntariado como expresión solidaria, fuerza transformadora y motor de participación ciudadana.

Con este reconocimiento, Caja Arequipa reafirma su compromiso con el voluntariado corporativo como una herramienta clave para cerrar brechas, promover la inclusión financiera y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, agradeciendo especialmente a sus voluntarios por su vocación solidaria y su impacto transformador en la vida de miles de familias.