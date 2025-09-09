HOYSuscripcion LR Focus

Notas de Prensa

Caja Arequipa lidera el ranking Perú Top Brands 2025 por tercer año consecutivo

La consultora Vox Populi destaca a Caja Arequipa con un 28.3% de preferencia entre las cajas municipales, reafirmando su liderazgo y la confianza de los peruanos.

El reconocimiento resalta su capacidad de innovación y compromiso con la experiencia del cliente. Fuente: Difusión.
El reconocimiento resalta su capacidad de innovación y compromiso con la experiencia del cliente. Fuente: Difusión.

Caja Arequipa fue reconocida con el primer lugar en la prestigiosa encuesta Perú Top Brands 2025, en la categoría Banca y Finanzas: Cajas Municipales, reafirmando así su liderazgo y la preferencia de los peruanos por tercer año consecutivo.

La encuesta, realizada por la prestigiosa consultora Vox Populi, busca identificar a las marcas más valoradas del país según las respuestas de los usuarios. De esa manera, Caja Arequipa obtuvo un 28.3% de preferencia frente a otras cajas municipales, consolidando su posición como una de las marcas financieras más sólidas, cercanas y confiables del Perú.

Con este logro, Caja Arequipa suma tres años consecutivos liderando la medición, lo que evidencia una conexión auténtica y sostenida con sus clientes y con la sociedad en general.

Innovación y compromiso con el cliente

Este reconocimiento no solo destaca la solidez de Caja Arequipa, sino también su capacidad de innovar y adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios, a través de la transformación digital, la educación financiera y la mejora continua en la experiencia del cliente.

Con este nuevo logro, Caja Arequipa reafirma su compromiso de seguir construyendo una marca que conecta con los sueños de los peruanos y acompaña el crecimiento de miles de emprendedores y familias en todo el país.

Caja Arequipa es una institución que nació en la Ciudad Blanca hace 39 años y hoy cuenta con 231 agencias a nivel nacional y 47 en Lima. Su propósito es transformar la vida de los emprendedores a través de la inclusión financiera.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

