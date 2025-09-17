HOYSuscripcion LR Focus

Valeria Piazza se suman a la protección de la Amazonía

Modelo y su esposo se convierten en embajadores que recorren Madre de Dios para documentar avances en conservación amazónica y manejo forestal sostenible que protege biodiversidad y economía local.

Esposos recorren la selva buscando protegerla. Fuente: Difusión
Con el objetivo de visibilizar los desafíos y avances en la conservación de la Amazonía peruana, la Miss Perú Universo 2016, Valeria Piazza, y el creador de contenido Pierre Cateriano recorrieron las áreas de intervención ecológica en la región Madre de Dios.

Durante un reciente viaje al corazón de la biodiversidad de nuestro país, ambos fueron presentados como embajadores de WWF Perú (Fondo Mundial para la Naturaleza) y conocieron de cerca las iniciativas de conservación que se implementan en la región.

Visitaron los bosques de castaña donde se aplica el manejo forestal sostenible, una práctica que no solo preserva la biodiversidad, sino que también apoya la economía de cientos de familias locales.

“Madre de Dios es de esos lugares mágicos que te permiten perderte en la Naturaleza. Es la capital de la biodiversidad del país, pero lamentablemente enfrenta grandes amenazas. Por eso viajamos con WWF para conocer todos los esfuerzos que se realizan para salvar nuestra Amazonía.”, expresó Valeria.

Conocieron cómo la tecnología, a través de cámaras trampa, se utiliza para monitorear especies clave como el jaguar, lo que permite desarrollar estrategias de protección más efectivas. El recorrido también incluyó una visita a un vivero tecnificado, donde se cultivan más de 50 plántulas de especies nativas como caoba, castaña y shihuahuaco, destinadas a restaurar áreas degradadas.

Una de las paradas más importantes del viaje fue el lago Sandoval, ubicado dentro de la Reserva Nacional Tambopata. “Aquí se siente el contacto con la naturaleza. Viven libremente los monos, las tortugas, la nutria gigante, el caimán negro y muchas otras especies. Este es un ejemplo de ecoturismo sostenible”, afirmó la reconocida presentadora de televisión.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

