HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     
Notas de Prensa

Cadena de boticas Mifarma implementa nuevo formato que integra salud, belleza y bienestar

“Mifarma Prime” inauguró su séptimo local en Lima con acceso a productos de belleza y bienestar en un solo lugar.

Equipo de MiFarma Prime presentando su nuevo modelo de negocio. Fuente: Difusión.
Equipo de MiFarma Prime presentando su nuevo modelo de negocio. Fuente: Difusión.

La cadena de boticas Mifarma presenta un nuevo modelo de atención denominado “Mifarma Prime”. Este sistema incorpora en un solo espacio la venta de productos farmacéuticos junto con una oferta ampliada de artículos de belleza, cuidado personal y bienestar.

Actualmente ya cuenta con siete locales en Lima y tiene previstas dos aperturas adicionales durante el mes de septiembre. ¿El objetivo? Responder a la demanda de consumidores que buscan acceder no solo a medicamentos, sino también a productos de uso cosmético, nutricional y de higiene.

“MiFarma Prime”: En qué consiste

“Mifarma Prime” brinda una distribución de espacios para productos como maquillaje, cuidado de la piel, suplementos nutricionales y fragancias. Además, el servicio incorpora asesoría especializada por parte de profesionales, quienes orientan a los usuarios en la elección de productos.

“Es un espacio donde los clientes no tienen que elegir entre salud o imagen: encuentran ambos, con la asesoría profesional de nuestro equipo, que combina el respaldo de una farmacia con el expertise en bienestar, nutrición y belleza”, señala Diego Alva, director comercial.

Este tipo de iniciativas refleja una evolución en el concepto tradicional de botica, al ampliar el portafolio de productos y servicios más allá del enfoque exclusivo en medicamentos.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Medicamentos sin receta ganan terreno: 6 de cada 10 hogares peruanos compran analgésicos

Medicamentos sin receta ganan terreno: 6 de cada 10 hogares peruanos compran analgésicos

LEER MÁS
Sheinbaum asegura que la falta de medicamentos en México será resuelto pronto: "Poco a poco estará llegando a todo el país"

Sheinbaum asegura que la falta de medicamentos en México será resuelto pronto: "Poco a poco estará llegando a todo el país"

LEER MÁS
Científicos pusieron a la venta un gel milagroso que cura heridas de bala y puñaladas en segundos: coagula las hemorragias en 3 minutos

Científicos pusieron a la venta un gel milagroso que cura heridas de bala y puñaladas en segundos: coagula las hemorragias en 3 minutos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lexus inaugura un nuevo local en Perú y fortalece su estrategia de lujo personalizada

Lexus inaugura un nuevo local en Perú y fortalece su estrategia de lujo personalizada

LEER MÁS
Perú y Suiza firman convenio para fortalecer y garantizar el acceso seguro al servicio de agua potable en Lima y Callao en caso de terremoto

Perú y Suiza firman convenio para fortalecer y garantizar el acceso seguro al servicio de agua potable en Lima y Callao en caso de terremoto

LEER MÁS
"El último secreto", la nueva novela de Dan Brown llega a Lima

"El último secreto", la nueva novela de Dan Brown llega a Lima

LEER MÁS
"León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI"

"León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Sala Penal de Apelaciones confirma condena a 35 años de cárcel a individuo que mató a obrero y dejó con heridas graves a otras dos personas

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

Notas de Prensa

Lexus inaugura un nuevo local en Perú y fortalece su estrategia de lujo personalizada

Perú y Suiza firman convenio para fortalecer y garantizar el acceso seguro al servicio de agua potable en Lima y Callao en caso de terremoto

"El último secreto", la nueva novela de Dan Brown llega a Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota