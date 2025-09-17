Cadena de boticas Mifarma implementa nuevo formato que integra salud, belleza y bienestar

La cadena de boticas Mifarma presenta un nuevo modelo de atención denominado “Mifarma Prime”. Este sistema incorpora en un solo espacio la venta de productos farmacéuticos junto con una oferta ampliada de artículos de belleza, cuidado personal y bienestar.

Actualmente ya cuenta con siete locales en Lima y tiene previstas dos aperturas adicionales durante el mes de septiembre. ¿El objetivo? Responder a la demanda de consumidores que buscan acceder no solo a medicamentos, sino también a productos de uso cosmético, nutricional y de higiene.

“MiFarma Prime”: En qué consiste

“Mifarma Prime” brinda una distribución de espacios para productos como maquillaje, cuidado de la piel, suplementos nutricionales y fragancias. Además, el servicio incorpora asesoría especializada por parte de profesionales, quienes orientan a los usuarios en la elección de productos.

“Es un espacio donde los clientes no tienen que elegir entre salud o imagen: encuentran ambos, con la asesoría profesional de nuestro equipo, que combina el respaldo de una farmacia con el expertise en bienestar, nutrición y belleza”, señala Diego Alva, director comercial.

Este tipo de iniciativas refleja una evolución en el concepto tradicional de botica, al ampliar el portafolio de productos y servicios más allá del enfoque exclusivo en medicamentos.