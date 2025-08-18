HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Notas de Prensa

Una canción que salva vidas

El nuevo single solidario de la Liga Contra el Cáncer, con Radio SoundPlay, busca encender el espíritu de colaboración a ritmo de esperanza. Los días centrales de la Colecta 2025 serán el 21 y 22 de agosto, con voluntarios y carpas de donación en todo Lima.

La Colecta 2025, que se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto, busca recaudar fondos para campañas de detección temprana. Fuente: Difusión.
La Colecta 2025, que se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto, busca recaudar fondos para campañas de detección temprana. Fuente: Difusión.

En una poderosa fusión de arte y acción social, la Liga Contra el Cáncer y Radio SoundPlay anuncian el lanzamiento de un single musical inédito. “Salvando VIDAS”, una pieza compuesta especialmente para impulsar la Colecta 2025 y recordarnos que la solidaridad también suena fuerte.

El tema musical, que cuenta con la participación de conocidos artistas como Danni Ubeda, Xiomy Kanashiro, You Salsa, Lisandra Lizama, León y su Tripulación, Ítalo Vivar ‘El Chocolate de la Cumbia’, Sloow Track, y Handa. Este lanzamiento cuenta con un videoclip oficial y busca convertirse en el himno de la prevención. “Salvando VIDAS” es un llamado a no quedarnos indiferentes frente a una enfermedad que cobra la vida de miles de peruanos, cada año.

Donar es fácil y práctico mediante el 955 916 736 por Yape o Plin o ingresando a www.ligacancer.org.pe/donaahora. Desde un sol se puede sumar para llevar más atenciones preventivas a las personas de escasos recursos económicos.

La melodía de la solidaridad

La Liga Contra el Cáncer y Radio SoundPlay presentan el single "Salvando VIDAS", creado para impulsar la Colecta 2025. Fuente: Difusión.

La Liga Contra el Cáncer y Radio SoundPlay presentan el single "Salvando VIDAS", creado para impulsar la Colecta 2025. Fuente: Difusión.

En el Perú, cada día se detectan en promedio 200 nuevos casos de cáncer. Más del 70% se descubren en etapas avanzadas, cuando el tratamiento ya es más costoso y menos efectivo. Frente a esta dura realidad, la Liga Contra el Cáncer no se detiene. Por eso, la Colecta 2025 tiene como objetivo recaudar fondos para ampliar las campañas gratuitas de detección temprana y educación preventiva en las zonas más vulnerables del país.

“¿Nos estamos acostumbrando tanto a escuchar ‘tiene cáncer’ que hemos dejado de reaccionar?”, es la reflexión que da origen a esta importante campaña. Con el lanzamiento de “Salvando VIDAS”, se busca tocar fibras, abrir corazones y convocar a la solidaridad de todos los ciudadanos.

Por el lanzamiento de la canción, se desarrolló una rueda de prensa que reunió a artistas como Kukulí Morante, Gianfranco Bustíos (ganador de la Voz Kids), Sloowtrack, Zarella Vásquez, Christian Showing (cantante de la Super Band) y Greis Keren.

Días centrales

El 21 y 22 de agosto son los días centrales de la Colecta 2025. Durante estos dos días, más de 25 puntos estratégicos de Lima contarán con carpas de donación y cientos de voluntarios con las tradicionales alcancías de la Liga. Además, se tienen habilitados los canales digitales para donaciones mediante Yape o Plin al 955 916 736 o ingresando a www.ligacancer.org.pe/donaahora para brindar su colaboración.

Las donaciones son posibles a través de Yape o Plin al 955 916 736. Fuente: Difusión.

Las donaciones son posibles a través de Yape o Plin al 955 916 736. Fuente: Difusión.

Desde 1950, la Liga Contra el Cáncer ha salvado miles de vidas a través de una lucha incansable por fomentar una cultura de prevención y atenciones oportunas para detectar la enfermedad, a tiempo. Pero aún queda mucho por hacer. Cada diagnóstico temprano es una oportunidad de vida y la prevención, salva vidas.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

